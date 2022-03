Attualita 175

Gela, Morselli: "C'è una città devastata. Caltaqua interviene e non sistema le strade"

Clima teso tra amministrazione comunale e la società che gestisce il servizio idrico

Redazione

Al settore Lavori Pubblici si lavora senza sosta per risolvere le numerose questioni in sospeso con i gestori dei servizi pubblici, mentre la lista delle segnalazioni di disservizi da parte dei cittadini si allunga. I numeri dei faldoni che le contengono sono impressionanti: migliaia le segnalazioni relative all’ultimo decennio, la maggior parte per interventi eseguiti da Caltaqua. Si calcola, infatti, che siano circa 900 gli interventi annui ad opera della società, e, di questi, la maggior parte, a distanza di tempo, crea problemi di cedimento e infiltrazioni. L’assessore Romina Morselli e i tecnici stanno provando a far fronte a questa enorme mole di lavoro, ma chiaramente è impossibile riuscirci in poco tempo.

“Per settimane, - afferma l’assessore Morselli - abbiamo tentato la strada del dialogo e della collaborazione. Ci è stato garantito che avrebbero proceduto con tempestività ai ripristini sia provvisori che definitivi nelle zone interessate da scavi e interventi, ed effettivamente un piccolo segnale di apertura e disponibilità lo abbiamo riscontrato, ma non basta perché c’è una città devastata e perché vogliamo che seriamente si assumano il compito di sistemare tutto. Per questo, oggi c’è stata una nuova e intensa interlocuzione con tutti, stiamo facendo partire altre diffide e siamo pronti, sebbene a malincuore, ad adire le vie legali, con tutto ciò che ne consegue. Il problema riguarda soprattutto Caltaqua, e abbiamo chiesto ai responsabili di venire da noi con il loro elenco di segnalazioni, per confrontarlo con il nostro e andare a fare sopralluoghi congiunti. Non si può più improvvisare, vogliamo programmare e risolvere tutto man mano. I cittadini sappiano che abbiamo il quadro chiaro, e che ho anche tutte le segnalazioni stampate. Per il futuro posso garantire che sapremo tutelarci meglio, anche con le cauzioni, ma il pregresso – conclude – va comunque smaltito e, se ci danno tempo, proveremo a risolvere tutto”.



