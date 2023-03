Cronaca 158

Gela, messa in sicurezza e valorizzazione del porto rifugio: tavolo tecnico con il Prefetto

Obiettivo comune è di arrivare, a breve, all’avvio dei lavori di dragaggio dei fondali

Redazione

È un percorso già definito quello della messa in sicurezza e valorizzazione del porto rifugio, per il quale stamattina, il prefetto, Chiara Armenia, e il sindaco, Lucio Greco, nel corso di un tavolo tecnico, hanno invocato una celere definizione. Obiettivo comune è di arrivare, a breve, all’avvio dei lavori di dragaggio dei fondali. Per questo, entro una decina di giorni, verrà formalizzato il passaggio di consegne: la competenza passa dalla Protezione Civile regionale all’autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale. «Auspico – afferma il sindaco, Lucio Greco – che ciò possa avvenire al massimo entro metà marzo». Subito dopo sarà convocato un ulteriore incontro tecnico per definire gli step successivi, primo tra tutti l’ultimazione delle attività di caratterizzazione dei sedimi portuali e giungere così alla gara per l’affidamento dei lavori.

Stamane, durante l’incontro, è emersa ampia convergenza sulla necessità di velocizzare la procedura. «Ringrazio il prefetto – dice il sindaco – e il presidente Monti per l’impegno dimostrato in questa vicenda. Sono note le conseguenze per l’economia locale dovute all’insabbiamento del porto rifugio. Mi riferisco in particolare alle aziende e agli operatori di settore. Rimango fiducioso che con il passaggio di competenze all’autorità di Sistema portuale, si possa dare ulteriore impulso alla definizione di questa attività di caratterizzazione delle sabbie e procedere, subito dopo, all’affidamento dei lavori». All’incontro hanno preso parte, oltre al prefetto e al sindaco, anche il presidente dell’Adsp, Pasqualino Monti, il comandante della Capitaneria di Porto di Gela, Lorenzo Masci, il dirigente dell’assessorato regionale delle Infrastrutture, Giancarlo Teresi, funzionari dell’Arpa e dell’Istituto di ricerca sulle Acque.



