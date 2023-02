Cronaca 515

Gela, maxi incendio all'interno di un garage: a fuoco quattro auto

ncerta la natura del rogo ma non si escluderebbe la causa dolosa

Rita Cinardi

10 Febbraio 2023

Incendio di quattro auto nella notte a Gela. I veicoli erano tutti posteggiati all'interno di un garage di via Pisano. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme con non poca difficoltà, e i poliziotti del commissariato. A seguito del sopralluogo dei vigili del fuoco non sarebbe stato trovato liquido infiammabile. Incerta la natura del rogo ma non si escluderebbe la causa dolosa. Indaga la polizia.



