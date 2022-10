Attualita 139

Gela, manutenzione delle strade comunali: si va verso la sistemazione delle principali arterie

Una volta iniziati, i lavori si protrarranno per circa 3 mesi. Aggiudicati alla ditta NT Costruzioni SRL di Terme Vigliatore

Redazione

13 Ottobre 2022 20:43 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-manutenzione-delle-strade-comunali-aggiudicata-la-gara-per-sistemare-le-principali-arterie Copia Link Condividi Notizia

L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Gela, Romina Morselli, ha incontrato oggi i referenti della ditta NT Costruzioni SRL di Terme Vigliatore che, nel giugno scorso, si era aggiudicato l’appalto nell’ambito dell’Accordo Quadro attraverso cui sono stati accesi dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti per il biennio 2022-2023 per la manutenzione straordinaria delle strade urbane. Una volta iniziati, i lavori si protrarranno per circa 3 mesi e permetteranno di sistemare le arterie maggiormente danneggiate dalla normale usura dovuta al tempo e alla mancanza di manutenzione ma anche ai lavori eseguiti non a regola d’arte dai gestori.

“L’incontro di oggi è servito per cominciare a programmare gli interventi; la settimana prossima, invece, ci confronteremo con il direttore dei lavori, al quale consegneremo la lista definitiva delle vie sulle quali operare e che, come ufficio tecnico, stiamo ultimando, in base alle priorità e alle strade messe peggio. E’ stato un lavoro di ricognizione certosino, e, chiusa questa fase, dovremo subito incardinare la nuova procedura, perché l’Accordo Quadro riguarderà anche il 2023 e vogliamo che gli interventi si accavallino, per non perdere altro tempo” dichiara l’assessore Romina Morselli. “Voglio complimentarmi con tutto il settore e con l’assessore Morselli – aggiunge il sindaco Lucio Greco - per quest’altro importante traguardo raggiunto, nonostante la carenza di organico e i pensionamenti imminenti. Sono lavori estremamente necessari, che la città attende da molto tempo e che ci permetteranno di colmare un gap di diversi anni, nel corso dei quali le strade sono state abbandonate al loro destino. Una volta che l’elenco definitivo delle arterie sarà pronto, e la ditta ci comunicherà le date dei lavori, sarà nostra cura, insieme al comandante della Polizia Municipale, procedere con l’interdizione al traffico e la relativa comunicazione alla città, al fine di agevolare i cantieri. Gela diventa sempre più curata ed accogliente, ed è tutto merito del grande lavoro di questa amministrazione che, finalmente, sta portando i suoi frutti”.



L'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Gela, Romina Morselli, ha incontrato oggi i referenti della ditta NT Costruzioni SRL di Terme Vigliatore che, nel giugno scorso, si era aggiudicato l'appalto nell'ambito dell'Accordo Quadro attraverso cui sono stati accesi dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti per il biennio 2022-2023 per la manutenzione straordinaria delle strade urbane. Una volta iniziati, i lavori si protrarranno per circa 3 mesi e permetteranno di sistemare le arterie maggiormente danneggiate dalla normale usura dovuta al tempo e alla mancanza di manutenzione ma anche ai lavori eseguiti non a regola d'arte dai gestori. "L'incontro di oggi è servito per cominciare a programmare gli interventi; la settimana prossima, invece, ci confronteremo con il direttore dei lavori, al quale consegneremo la lista definitiva delle vie sulle quali operare e che, come ufficio tecnico, stiamo ultimando, in base alle priorità e alle strade messe peggio. E' stato un lavoro di ricognizione certosino, e, chiusa questa fase, dovremo subito incardinare la nuova procedura, perché l'Accordo Quadro riguarderà anche il 2023 e vogliamo che gli interventi si accavallino, per non perdere altro tempo" dichiara l'assessore Romina Morselli. "Voglio complimentarmi con tutto il settore e con l'assessore Morselli - aggiunge il sindaco Lucio Greco - per quest'altro importante traguardo raggiunto, nonostante la carenza di organico e i pensionamenti imminenti. Sono lavori estremamente necessari, che la città attende da molto tempo e che ci permetteranno di colmare un gap di diversi anni, nel corso dei quali le strade sono state abbandonate al loro destino. Una volta che l'elenco definitivo delle arterie sarà pronto, e la ditta ci comunicherà le date dei lavori, sarà nostra cura, insieme al comandante della Polizia Municipale, procedere con l'interdizione al traffico e la relativa comunicazione alla città, al fine di agevolare i cantieri. Gela diventa sempre più curata ed accogliente, ed è tutto merito del grande lavoro di questa amministrazione che, finalmente, sta portando i suoi frutti".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare