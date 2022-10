Cronaca 340

Gela, malviventi appiccano le fiamme a due auto e prende fuoco anche un terzo veicolo

Dal sopralluogo dei vigili del fuoco è emersa la natura dolosa dell'incendio. Indaga la polizia

Rita Cinardi

27 Ottobre 2022 08:39 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-malviventi-appiccano-le-fiamme-a-due-auto-e-prende-fuoco-anche-una-terza Copia Link Condividi Notizia

Tre autovetture in fiamme nella notte a Gela in via Rimini, all'angolo con via Pericle. A fuoco le autovetture di proprietà di due coniugi: una Lancia Musa intestata a una donna di 36 anni e una Fiat 600 intestata al marito. Le fiamme hanno raggiunto un'altra auto posteggiata nellle vicinanze, una Renault Kajar che è rimasta danneggiata nella parte posteriore. Dal sopralluogo dei vigili del fuoco è emersa la natura dolosa dell'incendio. Sull'ennesimo episodio incendiario indaga la polizia.



Tre autovetture in fiamme nella notte a Gela in via Rimini, all'angolo con via Pericle. A fuoco le autovetture di proprietà di due coniugi: una Lancia Musa intestata a una donna di 36 anni e una Fiat 600 intestata al marito. Le fiamme hanno raggiunto un'altra auto posteggiata nellle vicinanze, una Renault Kajar che è rimasta danneggiata nella parte posteriore. Dal sopralluogo dei vigili del fuoco è emersa la natura dolosa dell'incendio. Sull'ennesimo episodio incendiario indaga la polizia.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare