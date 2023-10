Cronaca 299

Gela, maltrattava i familiari mentre era agli arresti domiciliari: 24enne arrestato

Dopo gli adempimenti di rito, i poliziotti hanno condotto l’arrestato alla Casa Circondariale di Gela

Redazione

10 Ottobre 2023 09:34 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-maltrattava-i-familiari-mentre-era-agli-arresti-domiciliari-24enne-arrestato Copia Link Condividi Notizia

Il Commissariato di pubblica sicurezza di Gela ha eseguito un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Gela, nei confronti di un 24enne. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per condotte legate alla detenzione illegale di arma alterata e ricettazione, si è reso responsabile di reiterati maltrattamenti in famiglia. Dopo gli adempimenti di rito, i poliziotti hanno condotto l’arrestato alla Casa Circondariale di Gela.



Il Commissariato di pubblica sicurezza di Gela ha eseguito un'ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Gela, nei confronti di un 24enne. L'uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per condotte legate alla detenzione illegale di arma alterata e ricettazione, si è reso responsabile di reiterati maltrattamenti in famiglia. Dopo gli adempimenti di rito, i poliziotti hanno condotto l'arrestato alla Casa Circondariale di Gela.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare