Cronaca 880

Gela, malore mentre è in sella alla sua bici: morto un 53enne

I soccorritori del 118 hanno provato a rianimarlo ma per lui non c'è stato nulla da fare

Redazione

02 Aprile 2023 21:10 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-malore-mentre-e-in-sella-alla-sua-bici-morto-un-53enne Copia Link Condividi Notizia

Un uomo di 53 anni, G.C., è morto questa mattina a Gela a seguito di un malore. Era in sella alla sua bici quando si è accasciato al suolo. Subito i presenti hanno contattato il 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza. Il medico e i soccorritori hanno praticato per diversi minuti la rianimazione cardiopolmonare ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il 53enne è morto presumibilmente per un infarto che non gli ha lasciato scampo.



Un uomo di 53 anni, G.C., è morto questa mattina a Gela a seguito di un malore. Era in sella alla sua bici quando si è accasciato al suolo. Subito i presenti hanno contattato il 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza. Il medico e i soccorritori hanno praticato per diversi minuti la rianimazione cardiopolmonare ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il 53enne è morto presumibilmente per un infarto che non gli ha lasciato scampo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare