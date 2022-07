Politica 134

Gela, Luca Scicolone è il nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani

Presente, all'ufficializzazione della nomina, il deputato regionale e coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, Michele Mancuso

Redazione

09 Luglio 2022 18:32 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-luca-scicolone-e-il-nuovo-coordinatore-cittadino-di-forza-italia-giovani Copia Link Condividi Notizia

Questa mattina è stata ufficializzata alla presenza la nomina di Luca Scicolone come nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia giovani. Presenti il deputato regionale e coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso e il coordinatore provinciale di Forza Italia giovani, Andrea Gennuso. “Con estrema soddisfazione do il benvenuto e accolgo Luca nella grande famiglia di Forza – afferma Mancuso. Un brillante e giovane professionista che lavora nel mondo della sanità. Sono certo che il suo entusiasmo sarà un valore aggiunto per il territorio gelese e per far crescere e strutturare ancora di più il partito in funzione delle prossime sfide che ci attendono a tutela della comunità locale”.

“Una nomina di spessore – chiosa il Coordinatore regionale siciliano di Forza Italia giovani, Andrea Mineo. Sono certo che Luca Scicolone saprà consolidare l’azione del partito anche in terra gelese, in linea con quanto intrapreso negli anni scorsi. A nome di tutta l’area giovani di Forza Italia in Sicilia, porgo a Luca un sincero augurio di buon lavoro”.



Questa mattina è stata ufficializzata alla presenza la nomina di Luca Scicolone come nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia giovani. Presenti il deputato regionale e coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso e il coordinatore provinciale di Forza Italia giovani, Andrea Gennuso. "Con estrema soddisfazione do il benvenuto e accolgo Luca nella grande famiglia di Forza - afferma Mancuso. Un brillante e giovane professionista che lavora nel mondo della sanità. Sono certo che il suo entusiasmo sarà un valore aggiunto per il territorio gelese e per far crescere e strutturare ancora di più il partito in funzione delle prossime sfide che ci attendono a tutela della comunità locale". "Una nomina di spessore - chiosa il Coordinatore regionale siciliano di Forza Italia giovani, Andrea Mineo. Sono certo che Luca Scicolone saprà consolidare l'azione del partito anche in terra gelese, in linea con quanto intrapreso negli anni scorsi. A nome di tutta l'area giovani di Forza Italia in Sicilia, porgo a Luca un sincero augurio di buon lavoro".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare