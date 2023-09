Cronaca 776

Gela, licenziato perché si rifiuta di sversare nafta in mare e la ditta non lo reintegra: sciopero della fame per un 65enne

A raccontare la vicenda è il presidente dell’associazione antiracket di Gela, Salvino Legname

Rita Cinardi

Chiede di poter lavorare e avere quanto gli spetta di diritto un 65enne di Gela (CL), Salvatore Comandatore, licenziato perché si era rifiutato di sversare rifiuti speciali in mare. Capo barca motorista, ormai fermo da 3 anni, è in serie difficoltà economiche e per questo da cinque giorni staziona davanti al tribunale di Gela per chiedere giustizia. Da tre giorni è in sciopero della fame e oggi si è incatenato. A raccontare la vicenda è il presidente dell’associazione antiracket di Gela, Salvino Legname.

“Il signor Comandatore è molto scosso”. – spiega. “Tutto questo ha avuto inizio più di 3 anni fa quando Salvatore Comandatore, capo barca motorista in servizio alla Archimede, società che si occupa della sicurezza nel porto isola di Gela, si è rifiutato di sversare della nafta in mare. Il signor Comandatore aveva fatto presente che una delle navi delle imbarcazioni del servizio antincendio, utilizzate per la sicurezza delle petroliere, perdeva grandi quantitativi di nafta. Lo aveva segnalato più volte quando ad un certo punto, nel momento in cui la perdita è aumentata, gli era stato detto di scaricare la nafta in parte dentro alcuni bidoni e in parte dietro la diga, direttamente in mare. Lui si è rifiutato e per questo è stato licenziato. Il tribunale gli ha dato ragione condannando la ditta al reintegro e al pagamento delle mensilità pregresse, circa due anni di stipendio. Ad oggi da quella sentenza è passato circa un anno e mezzo ma non ha ottenuto quanto disposto dalla sentenza. Ecco il perché di questa protesta. Salvatore Comandatore ha una famiglia che non riesce a mantenere, sta perdendo la casa, e ancora oggi non ha ottenuto ciò che gli spetta di diritto”.



