Gela, le scuole rimarranno aperte. L'Asp di Caltanissetta: "La situazione non è così grave"

La decisione è emersa nel corso di un incontro svoltosi questa mattina e convocato dopo le polemiche dei giorni scorsi

Redazione

27 Aprile 2021 19:16

Le scuole restano aperte. E' la decisione scaturita dalla riunione che, nella tarda mattinata di oggi, il Sindaco Lucio Greco ha avuto in Prefettura, alla presenza, per l'ASP, del direttore sanitario Marcella Santino e del direttore dell'U.O.C. Spemp, Francesco Iacono. Dati alla mano, l'azienda sanitaria è stata categorica nel ribadire che i numeri dell'emergenza, per quel che riguarda le scuole, sebbene non siano da sottovalutare, non sono così gravi da richiedere la chiusura dei plessi e la dad per tutti. Le lezioni, pertanto, nonostante la zona rossa, continueranno in presenza, perchè, è stato detto espressamente, non ci sono le basi numeriche, scientifiche, sanitarie e normative per chiudere e fare ricorso alla dad al 100%.

“Sono rammaricato, - ha detto il Sindaco Lucio Greco - perchè, facendomi portavoce delle istanze dei dirigenti scolastici e delle preoccupazioni dei genitori degli alunni, che condivido in toto, sono andato a Caltanissetta proprio per chiedere la chiusura delle scuole, almeno per una settimana, e un contemporaneo screening a tappeto. ASP e Prefettura, però, hanno rimarcato che il diritto allo studio deve andare di pari passo con il diritto alla salute, e che, al momento, grazie ai provvedimenti assunti e a tutti i ragazzi e i docenti posti in quarantena, le scuole sono sicure.

La decisione della Prefettura, pertanto, è quella di sanificare, secondo un calendario che si sta predisponendo, tutti e 35 i plessi gelesi (4-5 alla volta) e, contemporaneamente, di avviare uno screening della popolazione scolastica a campione".



