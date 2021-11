Gela, lavori per il consolidamento di via Borsellino: arriva un finanziamento da 4 milioni di euro

Gela, lavori per il consolidamento di via Borsellino: arriva un finanziamento da 4 milioni di euro

Si tratta di fondi previsti nell'ambito di Agenda Urbana. Si tratta in realtà di due finanziamenti che hanno lo stesso obiettivo

Redazione

05 Novembre 2021 20:08

Altri 4 milioni assicurati alla città grazie ad Agenda Urbana. Serviranno per i lavori di consolidamento dell’area a monte di Via Borsellino e per quelli che toccheranno le terre armate. Due finanziamenti diversi che perseguono lo stesso obiettivo sul piano locale, ossia quello di rendere stabile una delle aree più a rischio sul piano della tenuta idrogeologica a fronte di una messa in sicurezza che è da ritenersi, ormai, improcrastinabile. “Nessuno si è risparmiato, - hanno commentato il Sindaco Lucio Greco e l’assessore alle Attività Produttive, Terenziano Di Stefano - lavorando senza sosta e seguendo con rigore le procedure afferenti ad ogni progetto.

Parrebbe una dichiarazione sensazionalistica, ce ne rendiamo conto, ma il sensazionalismo è tale solo quando non è seguito dai risultati, cosa che, nell’ambito di Agenda Urbana, non è: il “modello Agenda Urbana” funziona. Siamo pronti ora a seguire con altrettanto rigore la seconda fase, quella della preparazione delle gare, atteso che, e lo diciamo con un pizzico di soddisfazione, ogni progetto presentato è stato ammesso al finanziamento, con relativa emissione dei decreti, e dunque saremo impegnati fino alla realizzazione dei lavori. Per questo, non possiamo che ringraziare i Rup dei due progetti dell’area Borsellino, l’Arch Galanti e il Geometra Incardona, i progettisti, lo Staff Tecnico e, naturalmente, l’Autorità Urbana, arch. Tonino Collura, che segue con attenzione ogni fase”.



