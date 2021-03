Gela, lavori di riqualificazione in via Niscemi: stop il 1° aprile all'erogazione idrica nella zona bassa

L'erogazione verrà interrotta per effettuare i lavori di sostituzione della rete idrica all'incrocio con via Venezia

Redazione

27 Marzo 2021 10:21

Si ferma per un turno, giovedì 1 aprile, la distribuzione dell'acqua nella zona “Spinasanta bassa”, a causa dei lavori di riqualificazione urbana di via Niscemi e del completamento dei lavori di sostituzione della rete idrica all'incrocio con via Venezia. Lo comunica Caltaqua che scrive testualmente: “Considerato che la distribuzione in tale zona avverrà il giorno 30 (martedì), visti i tempi di esecuzione delle pertinenti lavorazioni, la distribuzione del giorno 1 aprile (giovedì) non potrà essere effettuata”



