Gela, la Ztl al lungomare slitta a venerdì 24 giugno: problemi alla segnaletica stradale

Da un sopralluogo è emerso un piccolo problema tecnico

Redazione

L’assessore alla Polizia Municipale, Giuseppe Licata, questa mattina ha effettuato un sopralluogo al lungomare per verificare che la segnaletica verticale e orizzontale fosse pronta in vista dell’avvio della ZTL, in programma oggi. Dal controllo è emerso un piccolo problema tecnico, che sarà risolto nelle prossime ore ma che non permetterà l’inizio odierno della Zona a Traffico Limitato. Pertanto, in attesa di ultimare i lavori, è stato stabilito di posticipare l’avvio a venerdì 24 giugno, dalle ore 20 alle ore 2.Quella di Corso Vittorio Emanuele, invece, partirà regolarmente oggi, dalle ore 19 alle ore 2.



