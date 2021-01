Attualita 198

Gela, Trinacria Emergency attiva il servizio di "Spesa a domicilio": destinatari gli ultra 65enni

Gli utenti potranno contattare, dal lunedì al sabato, dalle 15,30 alle 19,30 il numero della sede operativa 0933/914419.

13 Gennaio 2021

Considerata l’istituzione a Gela della zona rossa, la Pubblica Assistenza Trinacria Emergency coordinata da Orazio Coccomini, ha attivato il servizio di Spesa a domicilio.



Il servizio si rivolge alle persone anziane sopra i sessantacinque anni, ai diversamente abili e alle persone immunodepresse che non sono supportati da una persona che li possa assistere. Gli utenti potranno contattare, dal lunedì al sabato, dalle 15,30 alle 19,30 il numero della sede operativa della Trinacria Emergency al 0933/914419.Risponderà un operatore volontario, a cui l’utente, prima di richiedere il servizio, dovrà descrivere la propria situazione per l’accertamento dei requisiti richiesti per accedere al servizio per poi fissare l’appuntamento per la spesa.

La spesa sarà consegnata da uno degli stessi volontari con la divisa e il tesserino di riconoscimento.



Abbiamo voluto attivare questo sevizio per essere vicini alle fasce deboli della popolazione, infatti, l’obiettivo è quello di diminuire il più possibile le occasioni di diffusione del virus, consentendo alle persone anziane, ai soggetti più a rischio, di restare a casa e vedersi portare, dai volontari, la spesa e i farmaci.



