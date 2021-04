Attualita 240

Gela, la necropoli rinvenuta in via Di Bartolo diventerà un museo a cielo aperto

Open Fiber, la società che ha rinvenuto la necropoli duranti i lavori per la fibra, collocherà un vetro calpestabile

Redazione

26 Aprile 2021 16:24

Sono partiti questa mattina in via Di Bartolo a Gela i lavori di musealizzazione della necropoli greca, riferibile ai primi coloni fondatori di Gela, che era stata rinvenuta durante lo scorso anno nel corso dei lavori di scavo per la posa della fibra ottica. Il lembo di necropoli riguarda in particolare dieci sepolture, distribuite su due livelli, all'interno delle quali sono stati individuati centinaia di frammenti di pregevole fattura in stile proto-corinzio, corinzio e attico, molti dei quali ricomponibili. I lavori, che saranno realizzati ed interamente finanziati dalla “Open Fiber”, prevedono il mantenimento sul luogo dei reperti rinvenuti sui quali sarà posto un vetro calpestabile che darà l'effetto di un museo a cielo aperto.

L'intervento – che prevede la pedonalizzazione della via Di Bartolo - prevede anche la collocazione di apparati didattici, sia multimediali che di tipo tradizionale, nonchè l'illuminazione interna ed esterna dello scavo. “Con i lavori di musealizzazione di Gela - sottolinea l'assessore dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà - la Sicilia si esprime, in senso letterale, come Museo a cielo aperto. La necropoli di Gela, al di là dell'importanza che assume sotto il profilo storico, riveste un grande valore in quanto espressione della collaborazione pubblico privato. L'iniziativa, fortemente voluta dalla Soprintendente dei Beni culturali di Catanissetta, Daniela Vullo, realizza a pieno la volontà del governo regionale di rendere sempre più accessibile e condiviso il patrimonio culturale della Sicilia”.

La peculiarità del sito è rappresentata dalla presenza di sepolture del tipo ad enkytrismos, dove in un grosso contenitore tipo anfora (hydria) veniva deposto il corpo di un bimbo. (foto 3 e 4).Tra i reperti spicca una bellissima coppa su piede del tipo proto-corinzio degli inizi del VII secolo a.C. ancora integra e deposta durante un rito funebre che ha previsto anche la macellazione e la cottura di animali di grossa taglia ed una “olpe”, ovvero una brocca con corpo allungato, databile allo stesso periodo (foto 2).

Tra gli altri ritrovamenti una tomba, la numero 3, contiene il corpo di un giovinetto di 5-8 anni, inumato coricato con il volto rivolto verso l'alto. La tomba n. 4, invece, è una sepoltura costituita da un’anfora corinzia del tipo A ( 570-560 a.C), della quale si è recuperato il corredo posto all’esterno e che contiene i resti bambino di meno di un anno di vita, forse sepolto nell’anfora attraverso il collo della stessa, il cui orlo risulta sigillato da pietra e argilla.

Soddisfatta anche la Soprintendente Daniela Vullo che nel ringraziare l'ing. Clara Di Stefano, Regional Manager per la Sicilia di Open Fiber, evidenzia: “sono molto soddisfatta dell'esito della collaborazione con l'Open Fiber che ha accolto con slancio la richiesta di finanziare e realizzare la musealizzazione della necropoli confermando di voler assolvere l'impegno assunto con i cittadini di Gela di rendere fruibile il sito. Una decisione maturata grazie anche alle numerose pressioni della cittadinanza sulla mancata visibilità in loco dei numerosi ritrovamenti archeologici.



Sono partiti questa mattina in via Di Bartolo a Gela i lavori di musealizzazione della necropoli greca, riferibile ai primi coloni fondatori di Gela, che era stata rinvenuta durante lo scorso anno nel corso dei lavori di scavo per la posa della fibra ottica. Il lembo di necropoli riguarda in particolare dieci sepolture, distribuite su due livelli, all'interno delle quali sono stati individuati centinaia di frammenti di pregevole fattura in stile proto-corinzio, corinzio e attico, molti dei quali ricomponibili. I lavori, che saranno realizzati ed interamente finanziati dalla "Open Fiber", prevedono il mantenimento sul luogo dei reperti rinvenuti sui quali sarà posto un vetro calpestabile che darà l'effetto di un museo a cielo aperto. L'intervento - che prevede la pedonalizzazione della via Di Bartolo - prevede anche la collocazione di apparati didattici, sia multimediali che di tipo tradizionale, nonchè l'illuminazione interna ed esterna dello scavo. "Con i lavori di musealizzazione di Gela - sottolinea l'assessore dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà - la Sicilia si esprime, in senso letterale, come Museo a cielo aperto. La necropoli di Gela, al di là dell'importanza che assume sotto il profilo storico, riveste un grande valore in quanto espressione della collaborazione pubblico privato. L'iniziativa, fortemente voluta dalla Soprintendente dei Beni culturali di Catanissetta, Daniela Vullo, realizza a pieno la volontà del governo regionale di rendere sempre più accessibile e condiviso il patrimonio culturale della Sicilia". La peculiarità del sito è rappresentata dalla presenza di sepolture del tipo ad enkytrismos, dove in un grosso contenitore tipo anfora (hydria) veniva deposto il corpo di un bimbo. (foto 3 e 4).Tra i reperti spicca una bellissima coppa su piede del tipo proto-corinzio degli inizi del VII secolo a.C. ancora integra e deposta durante un rito funebre che ha previsto anche la macellazione e la cottura di animali di grossa taglia ed una "olpe", ovvero una brocca con corpo allungato, databile allo stesso periodo (foto 2). Tra gli altri ritrovamenti una tomba, la numero 3, contiene il corpo di un giovinetto di 5-8 anni, inumato coricato con il volto rivolto verso l'alto. La tomba n. 4, invece, è una sepoltura costituita da un'anfora corinzia del tipo A ( 570-560 a.C), della quale si è recuperato il corredo posto all'esterno e che contiene i resti bambino di meno di un anno di vita, forse sepolto nell'anfora attraverso il collo della stessa, il cui orlo risulta sigillato da pietra e argilla. Soddisfatta anche la Soprintendente Daniela Vullo che nel ringraziare l'ing. Clara Di Stefano, Regional Manager per la Sicilia di Open Fiber, evidenzia: "sono molto soddisfatta dell'esito della collaborazione con l'Open Fiber che ha accolto con slancio la richiesta di finanziare e realizzare la musealizzazione della necropoli confermando di voler assolvere l'impegno assunto con i cittadini di Gela di rendere fruibile il sito. Una decisione maturata grazie anche alle numerose pressioni della cittadinanza sulla mancata visibilità in loco dei numerosi ritrovamenti archeologici.

Ti potrebbero interessare