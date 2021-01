Politica 334

Gela, la giunta Greco lavora al Piano degli Obiettivi: riflettori puntati sul programma elettorale

L'amministrazione indicherà ai dirigenti quelli che sono gli obiettivi da assegnare. Questi poi avranno una settimana di tempo per confrontarsi con il sindaco

Redazione

27 Gennaio 2021 18:46

Realizzare tutti i punti del programma elettorale e anticipare nettamente, rispetto al passato, i tempi della presentazione del Piano degli Obiettivi del Comune per l'anno in corso. Sono i due motivi che hanno spinto il sindaco Lucio Greco a convocare questa mattina, insieme all'assessore al ramo Terenziano Di Stefano e all'assessore Danilo Giordano per il controllo di gestione, l'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), tutti i dirigenti e il segretario generale, dr.ssa Govanna Divono.Il piano in questione non è mai stato presentato prima dell'estate, e alcune amministrazioni si sono addirittura spinte fino in autunno. La giunta Greco vuole un deciso cambio di passo anche da questo punto di vista, per riuscire a programmare bene e seriamente tutto il lavoro da portare avanti. Quello di oggi è stato il primo incontro, e al termine l'amministrazione comunale si è data 15 giorni di tempo per stabilire gli obiettivi da assegnare ai dirigenti; questi avranno poi un'altra settimana di tempo per confrontarsi con il sindaco e il proprio assessore di riferimento, ed arrivare, infine, alla votazione del documento, essenziale per le sorti della città.

“Alla base di tutto c'è il mio programma elettorale, - afferma il Sindaco Lucio Greco - quello che i cittadini hanno scelto e votato e che mi sono impegnato a realizzare. Per questo, ho voluto tutti riuniti attorno ad un tavolo, sebbene virtuale, per dire basta a quel modus operandi secondo cui il Sindaco, in passato, senza un minimo di confronto, calava dall'alto ai dirigenti gli obiettivi, magari anche fuori tempo massimo e senza un minimo di conoscenza dei problemi dei vari settori. Così facendo, invece, ognuno di noi raggiungerà i propri obiettivi, professionali e personali”.

“E' nostra intenzione – aggiunge Terenziano Di Stefano – approvare il piano il prima possibile in modo che ogni dirigente sappia cosa deve fare e in quali tempi, oltre al lavoro di routine. E' stato un confronto davvero ricco di spunti, nel corso del quale ciascuno ha potuto dire la propria e chiedere chiaramente quello che serve per il raggiungimento dei propri obiettivi per l'anno 2021, anche in base al personale che ha a disposizione e ai PEG, le quote di bilancio nella disponibilità di ogni assessore. Ogni cosa, infatti, va fatta tenendo conto di questi due elementi essenziali, o si rischia di fallire”.



