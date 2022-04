Cronaca 140

Gela, la gestione dei porti "Rifugio" e "Isola" passa alla Regione: infrastrutture saranno più attrattive

La titolarità delle aree demaniali resterà in capo alla Regione, che sarà sempre coinvolta nella redazione della programmazione strategica

Redazione

Il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Pasqualino Monti, ha chiamato personalmente, ieri pomeriggio, il Sindaco Lucio Greco, per comunicargli la firma dell’intesa per il passaggio della gestione dei porti "Rifugio" e "Isola" di Gela dalla Regione all’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale. In base a questo accordo, la titolarità delle aree demaniali resterà in capo alla Regione, che sarà sempre coinvolta nella redazione della programmazione strategica di sistema e dei singoli Piani regolatori portuali, mentre le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree demaniali e delle opere portuali saranno a carico dell’Autorità. Così facendo, si andrà verso una minore burocrazia e una maggiore efficienza che renderà le infrastrutture più attrattive, sia sotto il profilo commerciale e industriale che ricettivo e turistico, e perfettamente inserite in un sistema portuale di rilevanza regionale.

“Ringrazio il presidente Monti per avermi tempestivamente informato della sottoscrizione dell’accordo tra Stato – Regione e Autorità di Sistema, - ha commentato il Sindaco Lucio Greco - che apre nuovi scenari per la portualità di Gela, sia per il porto rifugio che per il porto isola, e rilancia nel complesso tutta la nostra ricca e ambiziosa progettualità. Adesso si potrà avviare concretamente quel percorso di riqualificazione e rilancio per il quale ci siamo spesi in quasi tre anni di amministrazione, e con i presidenti Musumeci e Monti a breve intendiamo incontrarci per valutare tutta la programmazione da portare avanti per lo sviluppo della nostra area portuale. Alla luce di tutto questo, non possiamo che guardare al futuro con maggiore ottimismo e positività, certi che le nostre infrastrutture portuali finalmente avranno l’attenzione che meritano e saranno messe nelle condizioni di attrarre investimenti significativi”.



