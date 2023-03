Cronaca 184

Gela, la corsa contro il tempo per il sistema di videosorveglianza

L'intervento del sindaco Lucio Greco alla rassegna stampa del circuito nazionale Sesta Rete - Radio Fantastica

Redazione

02 Marzo 2023 10:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-la-corsa-contro-il-tempo-per-il-sistema-di-videosorveglianza Copia Link Condividi Notizia

«Speriamo fortemente di poter disporre del sistema di videosorveglianza entro massimo due o tre mesi. In tal senso ci confortano le rassicurazioni ricevute dal dirigente del settore Lavori pubblici, dal rup e dall’amministratore della Ghelas Multiservizi. Ringrazio il sua eccellenza il prefetto per il sostegno e l’impegno con cui sta seguendo la vicenda». Lo ha detto il sindaco, Lucio Greco, stamane, intervenendo alla rassegna stampa del circuito nazionale Sesta Rete - Radio Fantastica, dopo l’ennesima escalation di episodi di criminalità, con particolare riferimento all’incendio avvenuto martedì notte in via Goya.

In una prima fase verranno attivate le telecamere nelle principali aree della città, in corrispondenza con la dorsale della fibra ottica già attiva. Il progetto sarà completato in maniera ancor più capillare nelle settimane successive, non appena Open Fiber completerà la rete. «La città – dice Greco – sarà controllata dall’occhio digitale delle telecamere. Si tratta di strumenti ad elevato standard tecnologico. Le forze dell’ordine potranno finalmente disporre di uno strumento che può contribuire in maniera decisiva alle indagini atte a identificare e assicurare la giustizia gli autori di crimini e reati che si verificano in città. Si tratta di un sistema di controllo che riveste un’importanza fondamentale per la sicurezza del territorio».



«Speriamo fortemente di poter disporre del sistema di videosorveglianza entro massimo due o tre mesi. In tal senso ci confortano le rassicurazioni ricevute dal dirigente del settore Lavori pubblici, dal rup e dall'amministratore della Ghelas Multiservizi. Ringrazio il sua eccellenza il prefetto per il sostegno e l'impegno con cui sta seguendo la vicenda». Lo ha detto il sindaco, Lucio Greco, stamane, intervenendo alla rassegna stampa del circuito nazionale Sesta Rete - Radio Fantastica, dopo l'ennesima escalation di episodi di criminalità, con particolare riferimento all'incendio avvenuto martedì notte in via Goya. In una prima fase verranno attivate le telecamere nelle principali aree della città, in corrispondenza con la dorsale della fibra ottica già attiva. Il progetto sarà completato in maniera ancor più capillare nelle settimane successive, non appena Open Fiber completerà la rete. «La città - dice Greco - sarà controllata dall'occhio digitale delle telecamere. Si tratta di strumenti ad elevato standard tecnologico. Le forze dell'ordine potranno finalmente disporre di uno strumento che può contribuire in maniera decisiva alle indagini atte a identificare e assicurare la giustizia gli autori di crimini e reati che si verificano in città. Si tratta di un sistema di controllo che riveste un'importanza fondamentale per la sicurezza del territorio».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare