Gela, istituito l'albo delle associazioni che operano nell'area della disabilità: iscrizioni entro il 29 marzo

Possono iscriversi all’Albo le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, enti, imprese e cooperative sociali

09 Marzo 2021 16:57

In attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 47 dell'11 febbraio con la quale è stato istituito l’Albo comunale delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel territorio nell’area della disabilità, si comunica che ora tale albo è stato ufficialmente costituito ed è pronto a raccogliere le adesioni di tutte le realtà che prestano attività in favore delle persone con disabilità.

Possono iscriversi all’Albo le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto e regolarmente registrato, gli enti filantropici, le imprese e le cooperative sociali, le reti associative e le società di mutuo soccorso operanti in città da almeno un anno. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti, le associazioni sindacali, professionali e di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati e le associazioni o organizzazioni di cui la metà più uno dei dirigenti appartengano al direttivo di altra associazione già iscritta allo stesso Albo.

Gli interessati dovranno utilizzare i moduli che è già possibile scaricare dal sito del Comune (http://www.comune.gela.cl.it nella sezione “Documentazione e Modulistica – Settore Servizi Sociali Istruzione e Salute”). La domanda dovrà essere corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati, e di copia di documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale. Tutta la documentazione dovrà pervenire al protocollo generale del Comune tramite raccomandata o PEC (servizisociali@pec.comune.gela.cl.it) entro e non oltre le ore 12.00 del 29 marzo 2021. Le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali dovranno, inoltre, allegare dichiarazione dell'organo centrale competente che attesti la loro autonomia.

“Dopo mesi di lavoro e di confronto, - commenta l'assessore ai servizi sociali Nadia Gnoffo, promotrice dell'iniziativa - finalmente l'albo delle associazioni che lavorano per la tutela dei disabili è realtà. La costituzione dell'albo ci consentirà di avere una mappatura completa di tutte le realtà che quotidianamente si impegnano per aiutare i soggetti fragili della città e permetterà all'amministrazione di mantenere un dialogo aperto e continuo con ciascuno di loro. Abbiamo la necessità di rendere la nostra città più inclusiva sotto numerosi punti di vista, e l'albo è il primo passo concreto verso questo obiettivo”.



