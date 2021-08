Attualita 97

Gela, istituite due isole ecologiche a Manfria e nel piazzale nei pressi del cimitero Farello

Contemporaneamente, si è proceduto alla pulizia di Borgo Manfria, teatro di decine di multe per abbandono di rifiuti

Redazione

23 Agosto 2021 16:21

Da oggi in città ci sono due nuove isole ecologiche: a Manfria, all’altezza del primo ingresso sulla SS 115, e in contrada Spinasanta, nel piazzale nei pressi del cimitero di Farello. Contemporaneamente, si è proceduto alla pulizia di Borgo Manfria, teatro di decine di multe per abbandono di rifiuti. L’area è stata bonificata da ogni tipo di materiale, ed è stata rafforzata la videosorveglianza. Le isole, realizzate per volere del Sindaco Lucio Greco in due aree ben delimitate, all’interno delle quali la videosorveglianza sarà attiva h24 e 7 giorni su 7, sono state realizzate dalla ditta FOTRA, che si occuperà anche della gestione. Saranno attive ogni giorno dalle ore 10 alle 18, e potranno accedervi liberamente tutti i cittadini che vi vorranno conferire i loro rifiuti differenziati. Entrambe saranno anche stabilmente presidiate. “Qualora ancora non si fosse capito, - dichiara il primo cittadino - non abbiamo più intenzione di tollerare i comportamenti degli incivili. Vogliamo debellare il deprecabile fenomeno del lancio del sacchettino, e mettere nell’angolo chiunque getti un solo fazzolettino di carta per terra. Le telecamere, le multe, l’imminente arrivo della nuova ditta che sostituirà la Tekra e la creazione di queste due isole ecologiche sono parte dell’attività che vogliamo portare avanti sul territorio, finché non saremo riusciti nel nostro intento.

E’ di questi giorni la polemica innescata dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, la quale, in vacanza nel sud della Sicilia, ha denunciato proprio questa piaga. Io non voglio più vedere scene simili in città e nelle campagne gelesi, - prosegue Greco - so che la battaglia sarà lunga ma non ammetto sconfitte su questo versante. Invito tutti i cittadini che, per qualunque ragione, non possano lasciare il proprio sacchettino con i rifiuti ben differenziati davanti alla porta per il consueto ritiro, a recarsi in una delle due isole e a smaltire tutto correttamente. Vale la pena ricordare che più differenziamo e più risparmiamo, e che è nostro dovere costruire insieme la città decorosa e pulita nella quale tutti abbiamo il diritto di vivere. Gli amministratori ci siamo, confidiamo ora nella risposta e nella collaborazione dei cittadini”.





