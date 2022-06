Attualita 155

Gela, istituita una navetta per raggiungere il mare: è destinata a disabili e cittadini

La linea avrà 16 fermate, la prima corsa è in programma alle 7 del mattino

Redazione

16 Giugno 2022 12:43 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-istituita-una-navetta-per-raggiungere-il-mare-e-destinata-a-disabili-e-cittadini Copia Link Condividi Notizia

Sopralluogo tecnico del Sindaco Lucio Greco e dell’assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Licata questa mattina, in vista della partenza del servizio di trasporto pubblico con l’AST la prima settimana di luglio. Un servizio che permetterà ai cittadini e ai diversamente abili di avere finalmente una linea diretta per il mare. 44 i posti disponibili, e di questi una parte sono riservati ai disabili che potranno salire e scendere grazie ad una pedana mobile. La linea avrà 16 fermate, la prima corsa è in programma alle 7 del mattino, l’ultima alle ore 19, una ogni ora e mezza.

“Nei giorni scorsi, abbiamo avuto un incontro con i referenti di AST al comando di Polizia Municipale – spiegano gli amministratori - e abbiamo stabilito di apportare qualche piccola modifica al contratto di servizio per aggiungere questa nuova corsa che permetterà finalmente a tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, di raggiungere agevolmente le nostre belle spiagge. Il servizio non sarà garantito solo nel periodo estivo, ma tutto l’anno anche perché sono previste numerose altre fermate in posti nevralgici come il Comune, il Tribunale, l’ASP, l’Agenzia delle Entrate e il quartiere di Macchitella. A breve procederemo con la realizzazione delle postazioni e dell’apposita segnaletica per i disabili. Riteniamo che sia una risposta importante non solo alla cittadinanza, ma anche alla consulta dei disabili che giustamente chiedeva la possibilità di spostarsi con assolute libertà e indipendenza”.



Sopralluogo tecnico del Sindaco Lucio Greco e dell'assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Licata questa mattina, in vista della partenza del servizio di trasporto pubblico con l'AST la prima settimana di luglio. Un servizio che permetterà ai cittadini e ai diversamente abili di avere finalmente una linea diretta per il mare. 44 i posti disponibili, e di questi una parte sono riservati ai disabili che potranno salire e scendere grazie ad una pedana mobile. La linea avrà 16 fermate, la prima corsa è in programma alle 7 del mattino, l'ultima alle ore 19, una ogni ora e mezza. "Nei giorni scorsi, abbiamo avuto un incontro con i referenti di AST al comando di Polizia Municipale - spiegano gli amministratori - e abbiamo stabilito di apportare qualche piccola modifica al contratto di servizio per aggiungere questa nuova corsa che permetterà finalmente a tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, di raggiungere agevolmente le nostre belle spiagge. Il servizio non sarà garantito solo nel periodo estivo, ma tutto l'anno anche perché sono previste numerose altre fermate in posti nevralgici come il Comune, il Tribunale, l'ASP, l'Agenzia delle Entrate e il quartiere di Macchitella. A breve procederemo con la realizzazione delle postazioni e dell'apposita segnaletica per i disabili. Riteniamo che sia una risposta importante non solo alla cittadinanza, ma anche alla consulta dei disabili che giustamente chiedeva la possibilità di spostarsi con assolute libertà e indipendenza".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare