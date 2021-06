Ipab "Antonietta Aldisio" di Gela: al via le domande per far parte del Consiglio di Amministrazione

Ipab "Antonietta Aldisio" di Gela: al via le domande per far parte del Consiglio di Amministrazione

Il Comune di Gela ha emanato un avviso pubblico. I soggetti interessati dovranno presentare istanza entro il 30 giugno

Redazione

23 Giugno 2021 11:12

E' stato emanato l'avviso pubblico per la nomina di quattro persone (di cui uno in rappresentanza della classe beneficiaria, pensionati o anziani e uno in rappresentanza del Distretto Socio Sanitario ) da inserire nel Consiglio di Amministrazione dell'IPAB - Centro Servizi alla persona "Antonietta Aldisio” di Gela. L'incarico è a titolo gratuito e la sua durata è quella prevista dallo Statuto dell'IPAB. I soggetti interessati dovranno fare pervenire, entro e non oltre il 30 Giugno 2021, apposita istanza in carta semplice, per manifestare la propria disponibilità. Le istanze dovranno essere presentate all'ufficio protocollo generale del Comune o tramite pec all'indirizzo comune.gela@pec.comune.gela.cl.it.

Gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: a) Titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato; b) Esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile in quiescenza o docente universitario di ruolo anche in quiescenza. Sono equiparate all'esperienza dirigenziale le cariche pubbliche di deputato europeo, di parlamentare nazionale, di deputato regionale, di presidente di provincia regionale, di sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti ricoperte complessivamente per almeno quattro anni.

Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, anche in formato pdf: curriculum vitae debitamente sottoscritto; dichiarazione sottoscritta dell'atto di notorietà; certificazione antimafia; dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità; copie del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici del Settore Affari Generali ed Istituzionali del Comune oppure chiamare i numeri 0933-906215 - 0933-906210 -0933-906213.



