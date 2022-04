Cronaca 214

Gela, investito da un'auto il poeta Rocco Vacca muore in ospedale: la Procura apre un'inchiesta

Al vaglio dei magistrati ci sono le immagini di una telecamera stradale in cui si vede Vacca battere violentemente la testa sull'asfalto

Redazione

Travolto da una Smart, ha perso la vita poco dopo l'arrivo in ospedale. Gela piange la scomparsa del poeta Rocco Vacca, morto lunedì scorso a 77 anni. Sull'incidente la procura ha ora aperto un'inchiesta chiedendo ulteriori approfondimenti ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi in via Cairoli, luogo della tragedia. L'anziano era andato a far visita alla sorella, che abita in quella strada al piano terra di una palazzina, ma appena uscito dal portone è stato travolto da una Smart. Al vaglio dei magistrati ci sono le immagini di una telecamera stradale in cui si vede Vacca battere violentemente la testa sull'asfalto e il giovane che guidava l’auto fermarsi e chiamare l’ambulanza. L'anziano è stato soccorso ma è morto in ospedale, dov'è arrivato in coma. Aperta l'inchiesta, la salma è attualmente sotto sequestro. Rinviati, dunque i funerali che si sarebbero dovuti celebrare martedì pomeriggio nella Chiesa di San Giacomo Maggiore. A Rocco Vacca, celebre autore di vernacoli in dialetto gelese, si devono tante pubblicazioni tra cui si ricorda soprattutto il “Sillabbariu”, raccolta di 3000 vocaboli gelesi tradotti in italiano. (Gds.it)



