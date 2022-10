Attualita 113

Gela, infrastrutture portuali: presentato un progetto da 200 milioni di euro

Visita istituzionale del presidente dell’Autorita’ Portuale della Sicilia Occidentale Pasqualino Monti

Redazione

Visita istituzionale del presidente dell’Autorita’ Portuale della Sicilia Occidentale Pasqualino Monti oggi a Palazzo di Città. Nell’aula consiliare si è fatto il punto sullo stato dell’arte del Porto Isola e del Porto Rifugio, due infrastrutture che tutta la città attende e che per decenni sono rimaste nel degrado e nell’abbandono. Cosa che lo stesso Presidente Monti ha denunciato oggi, facendo poi riferimento al lavoro fino ad ora condotto in sinergia con il sindaco Lucio Greco e l’attuale amministrazione comunale. Lavoro che ha portato, nel giugno scorso, all’inserimento di Gela all’interno dell’Autorità Portuale. Monti ha annunciato investimenti graduali per il rilancio e la riqualificazione della portualità: 8 milioni di euro per il primo anno, 10 nel secondo e prime realizzazioni dal terzo per arrivare a tagliare i primi, importanti traguardi dopo cinque anni.

“Purtroppo, si deve partire da zero o quasi, ma non è più possibile perdere tempo. Non è giusto nei confronti della portualità in primis, che merita di lavorare in condizioni di sicurezza e all’interno di una struttura moderna ed efficiente, e non lo è per un’intera comunità che sta cambiando pelle e che guarda, finalmente, al turismo come ad una nuova vocazione da assecondare, grazie alla riscoperta delle proprie ricchezze paesaggistiche e della propria storia, che ha lasciato un numero infinito di reperti e testimonianze. Il nuovo porto rifugio dovrà essere aperto anche ai passeggeri, dovrà portare visitatori e turisti, e, in sinergia con l’Autorità e con la Regione, contiamo di avviare da subito questo lavoro enorme. Mi rassicura il fatto di sapere che, finalmente, grazie all’impegno della mia amministrazione, siamo nelle mani di una persona seria e competente, che sa quello che fa e come farlo” ha dichiarato il sindaco Lucio Greco.



© Riproduzione riservata

