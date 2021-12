Attualita 145

Gela, incivili gettano rifiuti nel quartiere Caposoprano: in arrivo multe e denunce

L'assessore all'Ambiente, Cristian Malluzzo annuncia tolleranza zero nei confronti di chi sporca

Redazione

"Anche oggi alcuni incivili (ci perdonerete, ma proprio non riusciamo a definirli diversamente!) hanno abbandonato i loro rifiuti ai margini della carreggiata e sono andati via, lasciando sporcizia e degrado. E anche oggi noi siamo intervenuti, e abbiamo provveduto alla pulizia. Le multe, pure in questo caso, sono in arrivo, insieme alle denunce". E' quanto afferma in una nota, l'assessore all'Ambiente, Cristian Malluzzo

"Siamo a Capo Soprano, in un tratto di via Licata, e qui una decina di automobilisti hanno pensato bene di lanciare e depositare i loro sacchettini della spazzatura, invece di differenziare a casa e mettere comodamente tutto fuori dalla porta nel giorno stabilito dal calendario. Tra l’altro, abbiamo scoperto che alcuni sono recidivi. Habituè, si potrebbe dire con amara ironia. Si vede che godono proprio a sporcare, ma questo divertimento glielo toglieremo. La Gela onesta e rispettosa delle regole, ossia la stragrande maggioranza, può starne certa

Questa mattina la Polizia Municipale e la Tekra sono andate sul posto, hanno fatto i loro controlli e sistemato tutto. Aiutateci, cari concittadini, a sradicare questa piaga! Noi non tollereremo più questo scempio, ma ci serve la vostra preziosa collaborazione. Differenziare correttamente non basta. Segnalate, denunciate anche in forma anonima, non voltatevi dall’altra parte! Chi ama Gela non la sporca e non la fa sporcare!"



