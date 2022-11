Cronaca 420

Gela, incendiata la Audi del consigliere Pellegrino

È il secondo attentato incendiario ai danni dell’imprenditore metalmeccanico

Redazione

Secondo attentato incendiario in sei mesi ai danni del consigliere comunale Gabriele Pellegrino. La scorsa notte ignoti hanno appiccato le fiamme alla sua Audì che era parcheggiata in via Ettore Romagnoli, a pochi metri della caserma della Guardia di Finanza. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato indagini.



