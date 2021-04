Attualita 116

Gela, inaugurato il parco Iqbal Masiq di Macchitella: tra degrado e sporcizia recuperata un'area verde

E' il frutto di un patto di collaborazione tra Comune, Cesvop Palermo, Coordinamento delle associazioni di volontariato, Casa del Volontariato, Comitato del Quartiere Macchitella e Chiesa di San Giovanni Evangelista

Redazione

10 Aprile 2021 20:45

E' stata annunciata più volte nelle ultime settimane (non da questa amministrazione), ma la vera inaugurazione del parco Iqbal Masiq di Macchitella si è tenuta questa mattina, dopo che tutti i problemi sono stati risolti e tutti i lavori sono stati ultimati. E' stata una grande festa, in un'area enorme che fino all'autunno scorso, periodo in cui è stata individuata e messa al centro di un progetto di riqualificazione, era totalmente degradata. Panchine distrutte, cestini assenti, illuminazione carente, sporcizia e rifiuti di ogni tipo.

I primi di novembre la firma del patto di collaborazione tra Comune, Cesvop Palermo, Coordinamento delle associazioni di volontariato, Casa del Volontariato, Comitato del Quartiere Macchitella e Chiesa di San Giovanni Evangelista. Quindi, l'inizio dei lavori, scandito dalle pause dovute al meteo e all'emergenza Covid, ma che mai si sono interrotti, perchè l'obiettivo era ben chiaro in mente. “Siamo stati tutti qui, tutte le settimane – ha dichiarato l'assessore al decoro urbano, Giuseppe Licata - per lavorare e supervisionare gli interventi. Abbiamo rimesso i cestini e sistemato nuove panchine colorate, ripulito e curato il verde, abbiamo piantato alcuni alberi e tolto svariate situazioni di pericolo. Abbiamo creato il primo parco giochi inclusivo della città, e saranno messi altri giochi inclusivi entro maggio, perchè i bambini hanno bisogno di spazi aperti e di libertà, e quale posto migliore se non il parco più grande di Gela? Adesso, l'ultima cosa che resta da fare è mettere in funzione il sistema di irrigazione, dopo aver superato le ultime criticità con Caltaqua”.

Questo parco è della città, è stato rimarcato nel corso della cerimonia di inaugurazione, e per il presidente del coordinamento delle associazioni di volontariato gelesi, Michele Curto, si possono fare pure i miracoli quando si è animati dal desiderio di fare qualcosa per la città e di creare attenzione verso il bene comune. “Quello che c'è intorno alle nostre case è nostro, - ha detto - lavoriamo in rete per difenderlo e creare comunità su basi solide”.

Oltre a questo progetto, come ha sottolineato anche il presidente della casa del volontariato, Gero Bongiorno, se ne sta seguendo un altro a Cantina Sociale, sempre in collaborazione con il Comune e il comitato di quartiere, nell'ottica di quella sinergia tra pubblico e privato che sarà sancita anche attraverso il consiglio comunale. L'assessore Licata, infatti, ha annunciato che il regolamento del patto di collaborazione sarà approvato in sede di civico consesso, per recuperare altri luoghi della città con le stesse modalità.

“E' stata, come speravamo, - ha detto il Sindaco Lucio Greco - una grande festa, soprattutto per i bambini. Vedere la gioia nei loro volti amplifica il significato di questa giornata. Il parco Iqbal Masih è un bellissimo esempio di cittadinanza attiva e di collaborazione, di una comunità che vuole crescere e guardare al miglioramento della qualità della vita, e per questo dobbiamo anche sensibilizzare i giovani che continuano a vandalizzare i beni pubblici. E' un grosso dispiacere vedere la distruzione mentre ancora stiamo costruendo, ma non ci faremo scoraggiare. Macchitella diventerà un modello da imitare per ridare vita e decoro agli altri quartieri: insieme e uniti, riusciremo a cambiare il volto di questa città”.



