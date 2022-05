Attualita 158

Gela, inaugurata all'istituto Verga la sezione Primavera: il Comune ha stanziato 5 mila euro

Dopo l’istituto comprensivo Don Bosco, la scuola Verga è la seconda in città ad avviare questo importante servizio

Redazione

L’assessore all’istruzione, Nadia Gnoffo, ha preso parte ieri mattina all’inaugurazione della sezione Primavera all’istituto comprensivo statale Verga, portando i saluti del Primo Cittadino Lucio Greco. L’amministrazione comunale ha contribuito economicamente all’apertura della sezione, stanziando una somma di 5000 euro circa che è stata utilizzata, tra le altre cose, per l’acquisto degli arredi scolastici.

“Dopo l’istituto comprensivo Don Bosco, la scuola Verga è la seconda in città ad avviare questo importante servizio che aiuta molto le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, e il comune è contento di avere fatto la sua parte. Crediamo tanto nella funzione e nell’utilità di queste sezioni per la socializzazione dei piccoli e il loro pre-inserimento scolastico, e per come li aiuta a sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento. Ci auguriamo che, sulla scia di queste due sezioni, in città ne nascano altre, anche perchè contribuiscono a fornire una educazione di base ai bambini di 2 e 3 anni. Complimenti e buon lavoro alla dirigente Viviana Aldisio” dichiara l’assessore Gnoffo.



