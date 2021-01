Attualita 475

Gela in "zona rossa", uffici comunali chiusi fino al 31 gennaio: rimangono aperti solo quelli essenziali

Per qualsiasi informazione, telefonare al Segretariato Sociale del Comune al numero 0933/906796, oppure all'Ufficio Relazioni con il Pubblico

Redazione

13 Gennaio 2021 17:07

Per quanto attiene gli uffici comunali, con l'ordinanza sindacale n. 23 il primo cittadino ordina la sospensione in presenza delle attività di tutti gli uffici comunali fino alle ore 14.00 del 31 gennaio, così come da Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.9 del 12.01.2021, tranne per i servizi essenziali e di pubblica utilità, per i servizi connessi alle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per quelli indifferibili da erogare in presenza, di seguito indicati:

protocollo generale

servizio notifiche atti

servizi informatici

ufficio di Gabinetto del Sindaco

portierato

segreteria generale

pubblicazione obbligatoria degli atti amministrativi

ufficio deliberazioni, determinazioni e ordinanze

ufficio di presidenza del Consiglio

registrazione di nascita e di morte

celebrazione del matrimonio civile e la conseguente redazione dell'atto di stato civile, unicamente con la partecipazione dell'ufficiale di stato civile, dei nubenti e dei testimoni

rilascio delle carte d'identità

serizio elettorale

servizi cimiteriali, limitatamente al trasporto, ricevimento e tumulazione delle salme

servizio attinente alle reti stradale, idrica, fognaria e di depurazione

servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini, compresa l'edilizia pericolante ed altre situazioni di pericolo

servizio di fornitura di acqua mediante autobotte, limitatamente alle zone non servite da rete idrica

gestione della spesa, delle entrate e fiscali

gestione del personale

attività urgenti per la difesa del Comune in giudizio

adempimenti urgenti in materia anticorruzione

gare urgenti in scadenza

funzioni proprie di Polizia Municipale ad eccezione del servizio di cassa pagamento verbali, che viene chiuso al pubblico e i cui versamenti si possono effettuare tramite altre modalità di pagamento

autoparco comunale e segnaletica stradale

servizio di Protezione civile

servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, pericolosi e non

gestione discariche attive e post mortem

servizio di assistenza sociale

gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione

servizi di ispettorato tecnico dell' edilizia

Per qualsiasi informazione, telefonare al Segretariato Sociale del Comune al numero 0933/906796, oppure all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) al numero 0933/906306 ed al Comando di Polizia Municipale al n. 0933/906801, dalle ore 08.30 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 15.30 alle ore 17.00 il martedì e il giovedì.



Gela, Trinacria Emergency attiva il servizio di "Spesa a domicilio": destinatari gli ultra 65enni

Scuole chiuse a Gela domani e sabato: si procederà alla disinfestazione degli istituti

