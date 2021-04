Cronaca 199

Gela in zona rossa: uffici Caltaqua aperti al pubblico solo per servizi essenziali

Redazione

23 Aprile 2021 10:54

A seguito dell’istituzione della zona rossa nel Comune di Gela da arte della Regione, a partire dal 24 aprile e fino al 5 maggio 2021, Acque di Caltanissetta S.p.A. comunica che da lunedì 26 aprile i propri uffici nel suddetto comune resteranno aperti al pubblico esclusivamente per assicurare i servizi essenziali quali allacci idrici e fognari e riattivazione della fornitura, dandone priorità rispetto agli altri servizi. Inoltre si comunica che saranno utilizzate modalità di ricevimento al pubblico che limitano al massimo le occasioni di contatto con il personale in forza. Infine si informa che fino al 05 maggio 2021 compreso, salvo ulteriori proroghe dell’ordinanza, l'ufficio di Gela resterà chiuso al pubblico il mercoledì pomeriggio, contrariamente al normale orario di apertura.

Esclusivamente nei casi essenziali, sarà possibile concordare tempi e modalità di un incontro con un addetto all’utenza presso la sede aziendale chiamando al numero verde 800.180.204. L’appuntamento sarà svolto nel rispetto di tutti i criteri di sicurezza sanitaria. Tutte le richieste di tipo commerciale (stipula di nuovi contratti, volture, disdette, aggiornamenti, rateizzazioni, reclami, etc …) potranno essere formalizzate tramite:

Numero Verde 180.204, disponibile tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle 08:00 alle 18:00 ed il venerdì dalle 08:00 alle 13:00;

via PEC all’indirizzo commerciale@pec.caltaqua.it (es. richieste di informazioni, richieste di nuovi allacci idrici/fognari, preventivi)

via PEC all’indirizzo recuperocrediti@pec.caltaqua.it (es. reclami, riattivazioni a seguito di morosità, piani di rientro, rettifiche di fatturazione)

Inoltre, è disponibile, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno (festivi compresi), il servizio di Pronto Intervento al numero verde 800 990 015.

In considerazione della situazione emergenziale, invitiamo i nostri utenti a comunicare l’autolettura attraverso le diverse modalità messe a disposizione dalla società:

Autolettura Online al link: https://www.caltaqua.it/utilita/servizi-online/autolettura/

Autolettura SMS al numero +39 342 4112693 Specificando: Numero Contratto – Numero Contatore – Lettura (numeri neri) – Data lettura

La lettura del misuratore idrico potrà essere comunicata al Numero Verde 800.180.204.

Gli uffici di Caltanissetta, invece, in considerazione della fine della zona rossa, da lunedì 26 aprile riapriranno al pubblico sempre nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.





