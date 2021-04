Cronaca 207

Gela in zona rossa e lungomare affollato, in molti continuano a non rispettare le regole

Nonostante l'aumento dei contagi, molti gelesi non intendono rinunciare alla classica passeggiata o attività sportiva

Redazione

25 Aprile 2021 17:44

Gela è in zona rossa per la seconda volta in poco meno di quattro mesi eppure si continua ad uscire tranquillamente. Complice la bella giornata di sole. Stamattina ecco (nella foto) come si presentava il lungomare. Una foto che sta facendo il giro dei social e che sta provocando indignazione tra chi rispetta le regole e tra i commercianti e gli artigiani costretti, ancora una volta, a dover abbassare le saracinesche dei propri negozi. Ancora una volta, visto che molti gelesi non riescono a rispettare le regole, vengono chiesti più controlli. In molti non hanno voluto rinunciare ad una passeggiata o a svolgere attività sportiva ma il covid rischia di prendere il sopravvento. Al momento a Gela vi sono 499 casi (di cui 472 in isolamento domiciliare, 22 in Malattie Infettive e 5 in terapia intensiva



