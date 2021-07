Attualita 282

Gela in zona bianca e ritorna la Ztl: traffico limitato al lungomare e in centro storico

Da questa sera, dopo una settimana di zona rossa, ritorna la Ztl ed entrano in vigore gli orari estivi

Redazione

24 Luglio 2021 17:20

Alla luce della revoca della zona rossa, l'amministrazione comunale di Gela, comunica che, a partire da questa sera, sul lungomare Federico II e sul Corso Vittorio Emanuele tornerà in vigore la ZTL. Sul lungomare dalle ore 20 alle 2e su Corso Vittorio Emanuele dalle ore 19 alle 2. Come già avvenuto in occasione della sospensione della Zona a Traffico Limitato, anche in questi giorni (presumibilmente fino a lunedì) si potrebbero verificare disservizi tecnici non imputabili all'Ente, per cui le tabelle luminose potrebbero comunicare che la ZTL non è attiva quando invece lo è.



