Gela, in erogazione la quarta tranche dei buoni spesa: verranno accreditati sulla tessera sanitaria

Il rilascio dei buoni spesa avverrà telematicamente e l’importo a ciascuno spettante verrà accreditato virtualmente sulla tessera sanitaria

Redazione

22 Gennaio 2021 12:06

E' in erogazione la 4^ tranche dei buoni spesa. A renderlo noto sono il Sindaco Lucio Greco e l’Assessore ai Servizi Sociali Nadia Gnoffo, che informano i cittadini che hanno presentato istanza a seguito dell'Avviso Pubblico del dicembre scorso e che sono stati ritenuti idonei poiché in possesso dei requisiti previsti dal regolamento.Il rilascio dei buoni spesa, lo ricordiamo, avverrà telematicamente mediante la piattaforma cloud “SocialBonus” e l’importo a ciascuno spettante verrà accreditato virtualmente sulla tessera sanitaria, che funzionerà quindi come un bancomat.

Tramite sms ogni beneficiario riceverà l’elenco degli esercizi commerciali accreditati con il Comune per l’accettazione dei buoni spesa.

Gli elenchi dei soggetti ammessi e dei non ammessi sono disponibili presso l’Ufficio di Segretariato Sociale. Per informazioni telefonare ai seguenti numeri:

0933 906796 Sig. Giarrizzo Patrik

0933 906797 Sig.ra D’aleo Concetta.





