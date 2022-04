Cronaca 86

Gela, in corso la gara per ampliare e potenziare il depuratore di Macchitella

L’impianto garantirà elevati standard depurativi per le portate provenienti dai quartieri Macchitella, Scavone e Marchitello, nonché dalla frazione di Manfria

Redazione

15 Aprile 2022 10:18 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-in-corso-la-gara-per-ampliare-e-potenziare-il-depuratore-di-macchitella Copia Link Condividi Notizia

E’ in corso la gara per ampliare e potenziare il depuratore di Macchitella a Gela. Quello che nascerà sarà un impianto per il trattamento dei reflui urbani progettato e realizzato con tecnologie di ultima generazione. Il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, Maurizio Giugni, attraverso la Centrale di Committenza Invitalia, ha avviato la procedura per individuare l’affidatario dei lavori. Il bando prevede una base d’asta di 4,2 milioni di euro (di cui 300 mila per la sicurezza non soggetti a ribasso) e una realizzazione in 540 giorni naturali e consecutivi a partire dalla consegna.

Il progetto esecutivo, realizzato per conto del Commissario Straordinario Unico da Aqualia S.p.A. (socio del Gestore del Servizio Idrico integrato della Provincia di Caltanissetta, Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A.) prevede la costruzione di una seconda linea di trattamento parallela a quella esistente, che verrà ammodernata. Nuove opere civili e l'installazione di moderne apparecchiature idrauliche, elettriche ed elettromeccaniche, permetteranno di incrementare l’attuale capacità di trattamento dell'impianto. Tutta la progettazione è stata sviluppata seguendo i criteri di efficienza, efficacia, economicità e sviluppo sostenibile. L’impianto garantirà elevati standard depurativi per le portate provenienti dai quartieri Macchitella, Scavone e Marchitello, nonché dalla frazione di Manfria, per la quale sarà prevista la realizzazione di una rete fognaria da collegare al rinnovato depuratore.

“A Gela – spiega Riccardo Costanza, Subcommissario per la Depurazione – c’è stato da sempre un forte impulso della Struttura Commissariale, nella direzione di dotare il comune di un sistema fognario e depurativo moderno, per soddisfare il primario obiettivo ambientale di un efficiente trattamento delle acque reflue urbane, ma anche di dare un contributo alle prospettive di sviluppo per il territorio gelese”. “Il depuratore di Macchitella è una delle opere più attese dalla città, - afferma il Sindaco Lucio Greco - e ci permetterà di offrire un servizio fondamentale e di qualità a tre aree densamente abitate della città e alla frazione balneare di Manfria, fiore all’occhiello del nostro litorale e meta di turisti e visitatori durante la bella stagione. Il progetto è molto valido, e grazie ad esso finalmente potremo garantire servizi essenziali senza i quali non si può neanche immaginare di vivere nel 2022. Un ringraziamento, pertanto, va a tutti coloro che lo hanno realizzato e portato fino alla gara”.



E' in corso la gara per ampliare e potenziare il depuratore di Macchitella a Gela. Quello che nascerà sarà un impianto per il trattamento dei reflui urbani progettato e realizzato con tecnologie di ultima generazione. Il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, Maurizio Giugni, attraverso la Centrale di Committenza Invitalia, ha avviato la procedura per individuare l'affidatario dei lavori. Il bando prevede una base d'asta di 4,2 milioni di euro (di cui 300 mila per la sicurezza non soggetti a ribasso) e una realizzazione in 540 giorni naturali e consecutivi a partire dalla consegna. Il progetto esecutivo, realizzato per conto del Commissario Straordinario Unico da Aqualia S.p.A. (socio del Gestore del Servizio Idrico integrato della Provincia di Caltanissetta, Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A.) prevede la costruzione di una seconda linea di trattamento parallela a quella esistente, che verrà ammodernata. Nuove opere civili e l'installazione di moderne apparecchiature idrauliche, elettriche ed elettromeccaniche, permetteranno di incrementare l'attuale capacità di trattamento dell'impianto. Tutta la progettazione è stata sviluppata seguendo i criteri di efficienza, efficacia, economicità e sviluppo sostenibile. L'impianto garantirà elevati standard depurativi per le portate provenienti dai quartieri Macchitella, Scavone e Marchitello, nonché dalla frazione di Manfria, per la quale sarà prevista la realizzazione di una rete fognaria da collegare al rinnovato depuratore. "A Gela - spiega Riccardo Costanza, Subcommissario per la Depurazione - c'è stato da sempre un forte impulso della Struttura Commissariale, nella direzione di dotare il comune di un sistema fognario e depurativo moderno, per soddisfare il primario obiettivo ambientale di un efficiente trattamento delle acque reflue urbane, ma anche di dare un contributo alle prospettive di sviluppo per il territorio gelese". "Il depuratore di Macchitella è una delle opere più attese dalla città, - afferma il Sindaco Lucio Greco - e ci permetterà di offrire un servizio fondamentale e di qualità a tre aree densamente abitate della città e alla frazione balneare di Manfria, fiore all'occhiello del nostro litorale e meta di turisti e visitatori durante la bella stagione. Il progetto è molto valido, e grazie ad esso finalmente potremo garantire servizi essenziali senza i quali non si può neanche immaginare di vivere nel 2022. Un ringraziamento, pertanto, va a tutti coloro che lo hanno realizzato e portato fino alla gara".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare