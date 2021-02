Attualita 160

Gela, imprenditore condannato. Il Cda della Meic Services: onestà e legalità non sono messe in discussione

Il consiglio di amministrazione della Meic Services esprime tutta la sua vicinanza al suo amministratore delegato Maurizio Melfa

Redazione

26 Febbraio 2021

Il Consiglio di amministrazione della Meic Services Spa, riunitosi oggi in seduta plenaria, ha manifestato all’amministratore delegato della società Maurizio Melfa, la sua solidarietà e vicinanza dopo che lo stesso è stato condannato, in primo grado, ad 1 anno e due mesi di reclusione (pena sospesa) per false sponsorizzazioni. Per il Cda “lo spiacevole evento giudiziario, non può intaccare in alcun modo il suo profilo umano ed imprenditoriale da sempre improntato sui principi dell’onestà e della legalità”. Il Cda, nel sostenere Melfa, auspica che lo stesso possa dimostrare nelle sedi competenti, la sua estraneità ai fatti che gli vengono contestati. Il comunicato stampa porta la firma del presidente Giampaolo Russo, di Francesco Messina, Rosario Arena e Alessandro Guarnera.

