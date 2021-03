Attualita 331

Gela, il sindaco pronto ad incontrare i volontari di Vita Randagia: hanno curato un cucciolo maltrattato

L'incontro con i volontari dell'associazione si terrà venerdì 26 marzo alle ore 11,00 presso l’aula consiliare di Palazzo di Città

Redazione

24 Marzo 2021 12:47

Dopo il gravissimo fatto di violenza nei confronti di un cucciolo di pitbull, che alcuni ragazzini hanno tentato di impiccare e che è morto dopo poche ore, il Sindaco Lucio Greco già domenica scorsa aveva annunciato l'intenzione di incontrare i rappresentanti dell'associazione animalista Vita Randagia, che avevano cercato di metterlo in salvo. Ieri i volontari sono stati convocati, e l'invito è stato esteso anche a tutte le altre realtà locali impegnate nella lotta al randagismo e per la tutela degli animali da affezione e non.

L'incontro si terrà venerdì 26 marzo alle ore 11,00 presso l’aula consiliare di Palazzo di Città. Vi prenderanno parte la Polizia Municipale, l'ASP, i referenti dei canili Dog Village di Butera e Ricara di San Cataldo (presso cui il Comune, attualmente, ha 450 cani), la Commissione consiliare Sanità e le associazioni Lida, OIPA, Il mondo di Pluto e Vita Randagia.





