Gela, il sindaco incontra la baby giunta: ecco le richieste dei piccoli all'amministrazione

L’incontro si è svolto nell’aula consiliare, ed è servito a scambiarsi opinioni su temi importanti per la città

Redazione

Sindaco e baby Sindaco a confronto, questa mattina a Palazzo di Città. E’ stato davvero un bel momento quello dell’incontro tra il Sindaco Lucio Greco e il sindaco dei ragazzi, Francesco Pizzardi, accompagnato dal baby assessore Matteo Cassarà, dalla baby giunta e da una delegazione di alunni e insegnanti del plesso Giovanni Verga, guidata dalle insegnanti Consuelo Lisciandra e Anna Maria Di Modica. L’incontro si è svolto nell’aula consiliare, ed è servito a scambiarsi opinioni su temi importanti per la città: dal porto al verde pubblico, dalla creazione di un canile municipale all’importanza delle vaccinazioni fino ai problemi delle strade e alla richiesta di maggiori attività ludiche e di più spazi curati in cui poter giocare all’aria aperta.

Gli alunni hanno anche consegnato al Sindaco le proprie lettere, contenenti non solo gli auguri di buone feste ma anche le proposte per una Gela più bella e più vivibile, a misura di bambino. “Complimenti a questi ragazzi e ai loro insegnanti. Mi hanno posto delle domande davvero interessanti – ha commentato il Sindaco Greco - e non si sono tirati indietro al momento di proporre delle valide soluzioni. Mi hanno chiesto chiarimenti su alcune scelte operate da questa amministrazione, dando dimostrazione di una seria preparazione e di un acume non da poco.

Li ringrazio sinceramente, inoltre, per l’affetto dimostrato attraverso le lettere con gli auguri di buon Natale, che ho voluto ricambiare con affetto a loro e alle loro famiglie. E’ stato motivo di orgoglio, inoltre, vedere con quale entusiasmo e fierezza Francesco Pizzardi indossasse la propria fascia tricolore. E’ ammirevole nutrire già a questa tenera età un così forte senso del dovere e coltivare la voglia di spendersi per la comunità in qualità di rappresentanti delle Istituzioni, con passione ed intelligenza. Decisamente ottime premesse per la buona politica del futuro”.



