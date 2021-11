Attualita 151

Gela, il sindaco incontra i dirigenti scolastici: "Istituti con tetti a rischio crollo, non è colpa nostra"

I dirigenti scolastici hanno segnalato la presenza di problemi strutturali e mancanze di altra natura

Redazione

Il Sindaco Lucio Greco a confronto con i dirigenti scolastici, questa mattina nell’aula consiliare. Con lui c’erano anche l’assessore all’edilizia scolastica Nanni Costa, il presidente della Commissione Lavori Pubblici Vincenzo Casciana, l’assessore all’istruzione Nadia Gnoffo e il dirigente dei Lavori Pubblici Tonino Collura.Nel corso dell’incontro, i Dirigenti hanno avuto modo di illustrare nel dettaglio la situazione all’interno dei propri plessi, le carenze strutturali, le mancanze di altra natura, i problemi che si riscontrano nel quotidiano. Nel prendere la parola in chiusura, il Primo Cittadino ha garantito la massima disponibilità e la massima attenzione dell’Ente, ma ha chiesto a dirigenti e collaboratori la massima collaborazione.

“E’ stato un bel momento di riflessione, confronto e approfondimento sulla situazione delle nostre scuole, sia dal punto di vista dell’edilizia, tema molto caro a questa amministrazione, che di tutte le tematiche afferenti alla formazione. Ho voluto ricordare come, quando abbiamo ricevuto i trasferimenti statali dovuti all’emergenza Covid, ci siamo subito attivati per avviare interventi strutturali in tutte le scuole della città, per renderle sicure sia nell’ambito della manutenzione ordinaria che ci compete sia per scongiurare il rischio contagio. Non è mia intenzione attribuire colpe a qualcuno, ma se si arriva al punto che più scuole hanno i tetti con le infiltrazioni o che sono a rischio crollo, vuol dire che il problema parte da molto lontano nel tempo. Pertanto, accolgo con favore il suggerimento di una nuova programmazione che parta da una serie di sopralluoghi alla presenza dei tecnici comunali, dell’assessore al ramo, dei dirigenti e dei docenti, che più di tutti conoscono i problemi delle scuole perché li vivono ogni giorno. Successivamente, compatibilmente con le risorse umane ed economiche dell’Ente, proveremo a dare le migliori risposte, stilando una scaletta di priorità. Anch’io vorrei fare tutto e subito, ma purtroppo non è possibile. Il Comune, comunque, è qui e vuole fare la sua parte”.

Il Sindaco Lucio Greco, nel ringraziare i dirigenti per aver accolto l’invito e per i contributi forniti al dibattito, tutti validi e ricchi di spunti, ha concluso il suo intervento assicurando che incontri come quello di oggi saranno periodici, probabilmente mensili.

L’assessore Costa, invece, ha fornito rassicurazioni in merito ai lavori alla scuola Antonietta Aldisio. “Sono già iniziati – ha detto – e dovrebbero terminare entro una decina di giorni, dando modo agli alunni, attualmente in Dad, di rientrare in presenza”. Per quanto riguarda, invece, la “Solito”, le lezioni continueranno nelle sedi distaccate, ma è stato finalmente acceso il mutuo da circa tre milioni di euro che permetterà di avviare i lavori di ristrutturazione dell’intero stabile, presumibilmente nei primi mesi del 2022.



