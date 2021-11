Eventi 126

Gela, il sindaco incontra i club service della città: "Lavorano per il bene della comunità"

L’obiettivo comune è organizzare eventi sociali e culturali e di avviare delle iniziative

Redazione

18 Novembre 2021 17:51 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-il-sindaco-incontra-i-club-service-della-citta-lavorano-per-il-bene-della-comunita Copia Link Condividi Notizia

Il sindaco Lucio Greco ha incontrato ieri sera i rappresentanti dei club service della città: Kiwanis, Lions, Rotary, Fidapa, Soroptimist, Archeoclub, Moica e Inner Wheel. Il confronto è servito al Primo Cittadino per raccogliere tutte le richieste del mondo sociale e per iniziare a stilare una lista di attività e iniziative da realizzare insieme. I club service hanno chiesto di avere a disposizione un immobile comunale da adibire a sede operativa, e il Sindaco ha garantito che nel corso dei prossimi incontri si approfondirà anche questo importante aspetto.

“I club service sono realtà fondamentali – ha dichiarato il Sindaco -, si prodigano per il bene della comunità e arrivano dove spesso altri non riescono. Ieri sera abbiamo acceso i riflettori su temi importanti quali l’ambiente e il decoro urbano, partendo dalla riqualificazione delle aree urbane (il lungomare, ad esempio, da abbellire con dei murales) e dei polmoni verdi della nostra città. In particolare, si è parlato della necessità di avviare un intervento significativo alla villa comunale, un restyling globale per migliorarne la fruizione; si è discusso anche dell’Orto Pasqualello, che è già al centro del nostro programma, non a caso abbiamo effettuato diversi sopralluoghi. Rispetto alla villa, però, qui il progetto è più articolato: ripulire, piantare alberi e curarli sarebbe solo una minima parte. Massima attenzione è stata dedicata anche alle emergenze sociali e a come contrastarle: bullismo, parità di genere, ludopatia e gioco d’azzardo.

L’obiettivo comune è organizzare eventi sociali e culturali, e dato che dicembre si avvicina, pensiamo di partire da una bella iniziativa natalizia dedicata ai diversamente abili. Per promuovere l’uguaglianza si sta pensando, inoltre, seguendo l’esempio di altre città, a realizzare strisce pedonali colorate, mentre, per contrastare le dipendenze, all’apertura di uno sportello con operatori specializzati e preposti all’ascolto e all’aiuto. Sono, senz’altro, tutti suggerimenti validi e ci incontreremo ancora per valutarne la fattibilità. Nel ringraziare i club service per l’efficienza e la sensibilità, - ha concluso - posso garantire che, nei limiti del possibile, daremo loro seguito”.



Il sindaco Lucio Greco ha incontrato ieri sera i rappresentanti dei club service della città: Kiwanis, Lions, Rotary, Fidapa, Soroptimist, Archeoclub, Moica e Inner Wheel. Il confronto è servito al Primo Cittadino per raccogliere tutte le richieste del mondo sociale e per iniziare a stilare una lista di attività e iniziative da realizzare insieme. I club service hanno chiesto di avere a disposizione un immobile comunale da adibire a sede operativa, e il Sindaco ha garantito che nel corso dei prossimi incontri si approfondirà anche questo importante aspetto. "I club service sono realtà fondamentali - ha dichiarato il Sindaco -, si prodigano per il bene della comunità e arrivano dove spesso altri non riescono. Ieri sera abbiamo acceso i riflettori su temi importanti quali l'ambiente e il decoro urbano, partendo dalla riqualificazione delle aree urbane (il lungomare, ad esempio, da abbellire con dei murales) e dei polmoni verdi della nostra città. In particolare, si è parlato della necessità di avviare un intervento significativo alla villa comunale, un restyling globale per migliorarne la fruizione; si è discusso anche dell'Orto Pasqualello, che è già al centro del nostro programma, non a caso abbiamo effettuato diversi sopralluoghi. Rispetto alla villa, però, qui il progetto è più articolato: ripulire, piantare alberi e curarli sarebbe solo una minima parte. Massima attenzione è stata dedicata anche alle emergenze sociali e a come contrastarle: bullismo, parità di genere, ludopatia e gioco d'azzardo. L'obiettivo comune è organizzare eventi sociali e culturali, e dato che dicembre si avvicina, pensiamo di partire da una bella iniziativa natalizia dedicata ai diversamente abili. Per promuovere l'uguaglianza si sta pensando, inoltre, seguendo l'esempio di altre città, a realizzare strisce pedonali colorate, mentre, per contrastare le dipendenze, all'apertura di uno sportello con operatori specializzati e preposti all'ascolto e all'aiuto. Sono, senz'altro, tutti suggerimenti validi e ci incontreremo ancora per valutarne la fattibilità. Nel ringraziare i club service per l'efficienza e la sensibilità, - ha concluso - posso garantire che, nei limiti del possibile, daremo loro seguito".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare