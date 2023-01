Politica 252

Gela, il sindaco Greco: "Messi a disposizione della Camera di Commercio i locali di viale Mediterraneo"

La sede sarà provvisoria, nelle more che l’ente proceda al definitivo trasferimento nei locali di piazza Roma

L’amministrazione comunale ha messo a disposizione i locali di viale Mediterraneo per consentire la celere riapertura della sede della Camera di Commercio a Gela. Gli uffici sono quelli già in precedenza occupati dal personale dell’ente camerale per l’espletamento dei servizi al pubblico. Lo hanno comunicato stamane il sindaco, Lucio Greco e l’assessore ai Lavori pubblici, Romina Morselli, con una nota inviata alla Camera di Commercio. La sede sarà provvisoria, nelle more che l’ente proceda al definitivo trasferimento nei locali di piazza Roma.

«Con l’assessore Morselli - afferma il sindaco - ci siamo prontamente attivati per fare assegnare alla Camera di Commercio una sede istituzionale definitiva, individuata in piazza Roma, in un immobile della Provincia. Tuttavia, nelle more che vengano avviati e completati i lavori di sistemazione dei nuovi uffici, abbiamo messo a disposizione i locali di viale Mediterraneo. Vigileremo affinché la sede di Gela divenga operativa in tempi celeri al fine di rispondere alle esigenze dei cittadini che necessitano dei servizi della Camera di Commercio e ridurre i disagi del personale, costretto a estenuanti trasferte giornaliere. Confidiamo nella piena disponibilità dell’ente camerale affinché ciò si concretizzi in tempi rapidi».



