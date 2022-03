Politica 114

Gela, il sindaco bacchetta chi mira agli interessi di partito: "Non lo permetterò"

"Spiace, dover constatare come alcuni esponenti politici utilizzino il loro ruolo per raggiungere vantaggi di natura partitica"

Redazione

31 Marzo 2022 18:11 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-il-sindaco-greco-bacchetta-chi-mira-agli-interessi-di-partito-la-situazione-e-difficile Copia Link Condividi Notizia

"La mia prima preoccupazione, come ho ribadito in diverse occasioni e in tutte le sedi, è quella di dare risposte agli innumerevoli problemi della città. Città che - è forse il caso di ricordarlo - versa in condizioni così difficili e critiche da rischiare di diventare disastrose se non si interviene con decisione, con serietà e con comportamenti consapevoli e responsabili". E' quanto afferma il sindaco di Gela, Lucio Greco. "Spiace, pertanto, dover constatare come alcuni esponenti politici utilizzino il loro ruolo per raggiungere vantaggi di natura partitica, disinteressandosi completamente di tutte le tematiche che dovrebbero, invece, essere al centro del dibattito politico. Una classe politica dimostra la sua serietà e la sua maturità solo quando riesce ad avanzare proposte, idee e progetti finalizzati alla crescita del proprio territorio.

Diversamente, snatura la sua funzione, in quanto, preferendo e utilizzando metodi e comportamenti maldestri e furbastri, non si rende all’altezza di una situazione difficile e complessa come la nostra. So bene che la politica richiede confronto, e conosco anch’io le regole del suo buon funzionamento; ma so altrettanto bene che certi limiti non possono essere superati, o si rischia di perdere credibilità agli occhi della popolazione che ci ha dato fiducia e che si aspetta non fumosi bizantinismi ma risposte certe, concrete e decisioni sagge. Su questo non retrocederò neanche di un millimetro, costi quel che costi".



"La mia prima preoccupazione, come ho ribadito in diverse occasioni e in tutte le sedi, è quella di dare risposte agli innumerevoli problemi della città. Città che - è forse il caso di ricordarlo - versa in condizioni così difficili e critiche da rischiare di diventare disastrose se non si interviene con decisione, con serietà e con comportamenti consapevoli e responsabili". E' quanto afferma il sindaco di Gela, Lucio Greco. "Spiace, pertanto, dover constatare come alcuni esponenti politici utilizzino il loro ruolo per raggiungere vantaggi di natura partitica, disinteressandosi completamente di tutte le tematiche che dovrebbero, invece, essere al centro del dibattito politico. Una classe politica dimostra la sua serietà e la sua maturità solo quando riesce ad avanzare proposte, idee e progetti finalizzati alla crescita del proprio territorio. Diversamente, snatura la sua funzione, in quanto, preferendo e utilizzando metodi e comportamenti maldestri e furbastri, non si rende all'altezza di una situazione difficile e complessa come la nostra. So bene che la politica richiede confronto, e conosco anch'io le regole del suo buon funzionamento; ma so altrettanto bene che certi limiti non possono essere superati, o si rischia di perdere credibilità agli occhi della popolazione che ci ha dato fiducia e che si aspetta non fumosi bizantinismi ma risposte certe, concrete e decisioni sagge. Su questo non retrocederò neanche di un millimetro, costi quel che costi".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare