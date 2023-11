Attualita 92

Gela, il questore Pinuccia Albertina Agnello inaugura la sala ascolto protetta per le vittime di violenza

La realizzazione di un ambiente protetto si rende utile per sollecitare le vittime di violenze e abusi a denunciare

Redazione

Oggi pomeriggio, alla presenza del Questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, è stata inaugurata, all’interno del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, diretto dal Primo Dirigente della Polizia di Stato Felice Puzzo, una sala ascolto protetto dedicata alle vittime di violenze. Il progetto “Una Stanza tutta per sé” è stato realizzato grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato e l’Associazione Soroptimist International Italia, Club di Gela.

L’iniziativa permetterà di creare uno spazio protetto per l’ascolto delle vittime, secondo le linee guida descritte nelle convenzioni internazionali e per l’espletamento delle attività richieste dalle norme del c.d. “Codice Rosso”. La realizzazione di un ambiente protetto si rende utile per sollecitare le vittime di violenze e abusi a denunciare alle Forze dell’Ordine o all’Autorità Giudiziaria quanto subito, al fine di consentire un intervento tempestivo volto a impedire conseguenze drammatiche.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza dei rappresentanti del Soroptimist International Italia, Club di Gela, e di numerose Autorità civili e militari, tra le quali, il Sindaco di Gela, il presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica di Gela. Erano presenti anche i rappresentanti dei Centri Antiviolenza che operano sul territorio a favore di tutti coloro che subiscono forme di violenza.



