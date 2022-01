Cronaca 1438

Gela, donna positiva va su tutte le furie: interviene il marito e minaccia gli operatori sanitari

La denuncia è del Nursind, il sindacato degli infermieri che chiede più tutele per gli operatori sanotari

Redazione

12 Gennaio 2022 17:15 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-il-nursind-operatori-sanitari-minacciati-per-un-tampone-positivo-misure-urgenti-per-tutelare-il-personale Copia Link Condividi Notizia

“Apprendiamo di un gravissimo episodio di aggressione e minacce avvenuto nella giornata di ieri nei confronti degli operatori sanitari del punto tamponi del Pala Cossiga a Gela. Esprimiamo vicinanza e solidarietà ai colleghi coinvolti. Tali eventi non sono più tollerabili e devono essere denunciati e perseguiti come la legge prevede”. Lo scrive in una nota il Nursind di Caltanissetta commentando l’episodio di ieri a Gela. Una signora, impaziente di attendere il proprio turno per sottoporsi al tampone di fine isolamento, avrebbe ricevuto l’esito positivo e si sarebbe lamentata perché, a suo dire, il tampone non era stato effettuato in modo corretto. “I colleghi – racconta il Nursind - per evitare ulteriori polemiche hanno effettuato un nuovo test che ha dato ancora esito positivo. La signora insoddisfatta è andata via e dopo un’ora circa è tornata con il marito che ha iniziato a minacciare e inveire contro gli operatori rei del fatto di aver accertato la positività della signora”.

Per il Nursind "è una vicenda davvero incresciosa, che punta il dito sulla questione delle aggressioni e minacce ai danni del personale sanitario che, giornalmente, è sottoposto a continui attacchi da parte di una fetta di utenti che culturalmente non riesce a comprendere il reale sforzo del personale infermieristico e medico in questo periodo di forte pressione. Riteniamo incomprensibile come ancora oggi, mentre il mondo intero ci ha definiti angeli ed eroi, si verifichino ancora atti di violenza di questo genere. Non c’è più tempo da perdere, ma questo è il momento decisivo per attivarsi seriamente e avviare un confronto per trovare soluzioni logistiche, di potenziamento dell'organico e dei sistemi di video-sorveglianza, per permettere ai lavoratori di poter svolgere la propria professione in sicurezza ed in tranquillità”.



"Apprendiamo di un gravissimo episodio di aggressione e minacce avvenuto nella giornata di ieri nei confronti degli operatori sanitari del punto tamponi del Pala Cossiga a Gela. Esprimiamo vicinanza e solidarietà ai colleghi coinvolti. Tali eventi non sono più tollerabili e devono essere denunciati e perseguiti come la legge prevede". Lo scrive in una nota il Nursind di Caltanissetta commentando l'episodio di ieri a Gela. Una signora, impaziente di attendere il proprio turno per sottoporsi al tampone di fine isolamento, avrebbe ricevuto l'esito positivo e si sarebbe lamentata perché, a suo dire, il tampone non era stato effettuato in modo corretto. "I colleghi - racconta il Nursind - per evitare ulteriori polemiche hanno effettuato un nuovo test che ha dato ancora esito positivo. La signora insoddisfatta è andata via e dopo un'ora circa è tornata con il marito che ha iniziato a minacciare e inveire contro gli operatori rei del fatto di aver accertato la positività della signora". Per il Nursind "è una vicenda davvero incresciosa, che punta il dito sulla questione delle aggressioni e minacce ai danni del personale sanitario che, giornalmente, è sottoposto a continui attacchi da parte di una fetta di utenti che culturalmente non riesce a comprendere il reale sforzo del personale infermieristico e medico in questo periodo di forte pressione. Riteniamo incomprensibile come ancora oggi, mentre il mondo intero ci ha definiti angeli ed eroi, si verifichino ancora atti di violenza di questo genere. Non c'è più tempo da perdere, ma questo è il momento decisivo per attivarsi seriamente e avviare un confronto per trovare soluzioni logistiche, di potenziamento dell'organico e dei sistemi di video-sorveglianza, per permettere ai lavoratori di poter svolgere la propria professione in sicurezza ed in tranquillità".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare