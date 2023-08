Attualita 228

Gela, il liceo classico "Eschilo" con Albachiara di Vasco in latino conquista il premio "Portopalo, più a sud di Tunisi"

La giuria ha gradito il significato della proposta didattica e durante la cerimonia è stato evidenziato pure l’apprezzamento sui social del Komandante

Redazione

Grande successo per il Liceo Classico Eschilo di Gela a Portopalo di Capopassero. L’istituto diretto da Maurizio Tedesco è stato premiato nell'ambito della XVIII edizione del Premio “Portopalo, più a sud di Tunisi”, un appuntamento culturale dedicato al giornalismo, alla letteratura e alle iniziative innovative sostenuto dalla Regione e dal Comune. Il Liceo gelese ha ricevuto il premio della sezione scuole per l’originale iniziativa della traduzione in latino della canzone Albachiara di Vasco Rossi.

La giuria del prestigioso premio ha gradito il significato della proposta didattica dell’Eschilo e durante la cerimonia è stato evidenziato pure l’apprezzamento sui social del Komandante Vasco. Durante la tappa del rocker a Palermo si è creato un filo diretto con il Liceo gelese. Il premio è stato consegnato al dirigente Maurizio Tedesco che ha sottolineato in un breve intervento l’importanza di una proposta formativa che stia al passo con i tempi e accenda l’attenzione e l’interesse dei giovani.

Il progetto è stato poi spiegato nel dettaglio dalle docenti di Latino e Greco Concetta Massaro e Lella Oresti che lo hanno ideato e curato. Ma le star della serata sono stati i due studenti che lo hanno realizzato: il cantante Angelo Bongiovanni che si è esibito pure a Viva Rai 2 di Fiorello e il musicista Simone Scerra che lo ha accompagnato al pianoforte. La loro esibizione alla cerimonia finale del Premio “Portopalo, più a sud di Tunisi” è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico. A consegnare il premio un giovane assessore del Comune di Portopalo che da studente ha partecipato a dei certamina in latino vincendo qualche premio. Da lui è arrivato l’invito ai giovani a curare lo studio delle lingue classiche che porta vantaggi importanti anche quando poi nel proseguire gli studi e nella vita lavorativa si prendono altre direzioni.



