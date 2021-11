Sport 148

Gela, il giovanissimo talento delle due ruote Fabiano Fiaccabrino ricevuto dal sindaco

Fabiano ha lasciato l’Aprilia racing per approdare alla Honda HRC, e dal prossimo anno sarà impegnato nel Cev (Campionato europeo velocità)

Redazione

Il Sindaco Lucio Greco, insieme all’assessore allo sport Cristian Malluzzo e al Presidente del consiglio comunale Totò Sammito, ha ricevuto e premiato oggi pomeriggio al Comune il giovanissimo talento gelese delle due ruote Fabiano Fiaccabrino. Il motociclista gelese ha da poco lasciato l’Aprilia racing per approdare alla Honda HRC, e dal prossimo anno sarà impegnato nel Cev (Campionato europeo velocità) con il team Pileri, noto per avere scoperto campioni del calibro di Loris Capirossi e Valentino Rossi. La prima gara è in programma a marzo in Spagna.

Una passione che lo accompagna da sempre, quella delle moto, alimentata dal papà meccanico e appassionato di motori che lo segue ovunque e che oggi, assente per motivi di lavoro, ha sostenuto il figlio in videocollegamento. Il Sindaco si è congratulato con entrambi e ha augurato a Fabiano un futuro costellato di grandi successi. “E’ davvero un orgoglio e un vanto per la nostra città – ha dichiarato Greco - annoverare tra i suoi cittadini un talento così esplosivo. La passione che nutre per questa disciplina sportiva si avverte a pelle, ed è bello vederlo muovere i primi, importanti passi con accanto la famiglia, attenta, partecipe e presente. Come già per altri talenti gelesi, dallo sport alla danza passando per la medicina e la cultura, saremo vicini col cuore e pronti a sostenere anche Fabiano e a gioire con lui ad ogni traguardo e ad ogni vittoria”.





