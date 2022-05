Eventi 162

"Gela, il futuro è adesso", esperti a confronto sui progetti finanziati da Fondazione con il Sud

L'iniziativa è a cura della deputata del Movimento cinque Stelle Ketty Damante

Redazione

La deputata Ketty Damante organizza per domani giorno 20 maggio alle ore 18.00, a Villa ARIES presso la Torre di Manfria, il convegno GELA IL FUTURO E' ADESSO. Il convegno, attraverso la testimonianza di quanto realizzato da associazioni, scuola e imprese del comprensorio, anche grazie a progetti finanziati da Fondazione con il Sud, vuole promuovere e creare reti relazionali che danno l’opportunità di mettere in collegamento una molteplicità di luoghi e di soggetti, di farli conoscere, dialogare e lavorare insieme per il bene comune. Nello stesso luogo fisico si proverà a mettere insieme gli attori culturali, sociali ed economici che hanno tradotto idee e buoni propositi in fatti concreti.



