Cronaca 167

Gela, il contrammiraglio Macauda in vista alla Capitaneria di Porto

Tappa anche presso la Prefettura di Caltanissetta, la Procura di Gela ed al Comune

Redazione

il Contrammiraglio Raffaele Macauda, Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale ha fatto visita alla Capitaneria di porto di Gela, dove è stato accolto dal Capitano di Fregata Lorenzo Masci. In occasione della visita, il Direttore Marittimo ha salutato tutto il personale militare e civile della Capitaneria di porto e tutti gli operatori portuali, oltre che una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. Nel rivolgere parole di vivo apprezzamento, per il lavoro svolto, ha rimarcato la centralità che la guardia costiera riveste nella complessa dinamica degli interessi marittimi e nell’assicurare un solido e competente punto di riferimento per gli enti locali, gli operatori del cluster portuale e marittimo e la collettività, in particolare con riferimento al ruolo centrale nella salvaguardia della vita umana in mare.

Durante la giornata sono state, altresì, effettuate le visite istituzionali presso l’Ufficio Territoriale del Governo, dove gli intervenuti sono stati ricevuti da S.E. il Prefetto di Caltanissetta, Dott.ssa Chiara Armenia. A seguire le visite presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela e al palazzo Comunale, ricevuto dal Sindaco, Avv. Lucio Greco.



