Gela, il consigliere Di Dio è il coordinatore pro tempore di Azione

L'incarico fino alla celebrazione del congresso cittadino che si terrà tra gennaio e febbraio

Si è riunita in una call a distanza la direzione provinciale di Azione, avente per oggetto la nomina del coordinatore pro tempore del Comune di Gela. Il ruolo sarà rivestito da Luigi Di Dio, Consigliere comunale che ha aderito ad Azione la scorsa settimana e che domani, in occasione del Consiglio Comunale dove formalizzerà il suo ingresso. Luigi Di Dio resterà in carica in qualità di coordinatore cittadino pro tempore fino alla celebrazione del congresso cittadino che si terrà tra gennaio e febbraio.



