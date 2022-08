Attualita 177

Gela, il Comune premia gli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti alla maturità

Cerimonia di premiazione al teatro Eschilo per gli studenti con 100

Redazione

Il Comune di Gela premia i centisti che, al termine degli esami di maturità, hanno concluso il proprio percorso di studi con il massimo dei voti. Ieri, al teatro Eschilo, si è svolta la cerimonia per la consegna delle pergamene, organizzata dal Sindaco Lucio Greco e dall’assessore all’Istruzione Nadia Gnoffo, in collaborazione con il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, con la presidentessa della commissione istruzione Alessandra Ascia, con il presidente della commissione cultura Enzo Cascino e il consiglio comunale tutto.

La serata ha visto la partecipazione degli studenti meritevoli e delle loro famiglie, di docenti e dirigenti. Tutti hanno gioito in occasione del festeggiamento per il traguardo raggiunto dai ragazzi. “E’ motivo di orgoglio per me essere qui ad onorare i sacrifici e il raggiungimento del grande obiettivo di questi studenti - ha dichiarato il primo cittadino Lucio Greco, che ha definito i centisti “il simbolo del futuro prospero di questa città”.

“Avete lavorato tanto, - ha aggiunto Greco - avete studiato molto e dovete essere orgogliosi di quello che siete, di quello che avete fatto e di quello che potrete ancora diventare, come noi amministratori lo siamo di voi. Il risultato che avete raggiunto non era scontato, è il frutto di anni di impegno nei quali vi è stato possibile vivere e sperimentare in prima persona l’importanza del senso del dovere e del merito”

“Finalmente abbiamo potuto organizzare questo bel momento, da noi fortemente voluto e già proposto nel 2019, ma poi fermato dal Covid. Un sentito ringraziamento – ha commentato l’assessore Gnoffo - va non solo ai maturandi, ma anche alle loro famiglie, ai dirigenti e ai docenti per l’impegno profuso in questi anni difficili. La scuola è stata tra le realtà più penalizzate dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, i ragazzi si sono dovuti destreggiare tra chiusure e lezioni on line, impegnandosi il doppio per rimanere al passo con i programmi. Grazie a chi ha investito sui nostri giovani, che rappresentano il futuro della nostra comunità e del territorio tutto”.

“Un numero così alto di eccellenze scolastiche non poteva passare inosservato – ha dichiarato Sammito – e regalare a tutti loro una serata speciale era il minimo che potessimo fare. L’auspicio è che questi giovani rimangano in città per dare un importante contributo con le loro competenze”.



