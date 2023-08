Sport 195

Gela, i mini piloti accendono i motori al Kartodromo: tra loro c'è anche una ragazzina

Concluso il "Summer kart time" nella struttura dell'ex provincia che per 9 anni è rimasta chiusa

Redazione

01 Agosto 2023 09:56 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-i-mini-piloti-accendono-i-motori-al-kartodromo-tra-loro-ce-anche-una-ragazzina Copia Link Condividi Notizia

Al Kartodromo internazionale di Gela si sono accesi i motori per i giovanissimi piloti che hanno preso parte al primo trofeo “Summer kart time”. Mini piloti arrivati sia da Gela che da Caltanissetta ed Enna. La prima tappa si era svolta il 9 luglio al circuito Gilles Villeneuve di Pergusa gestito da Alessandro Maio. È il primo trofeo ufficiale che si svolge nella pista di contrada Zai dopo l’affidamento attraverso un bando pubblico del Libero Consorzio di Caltanissetta alla società Finmedia, già editrice del Quotidiano di Gela. Dopo 9 anni i motori tornano a rombare grazie alla riqualificazione di una struttura che vanta una delle piste più interessanti del Sud Italia per estensione e aree tematiche dedicate.

Il caldo non ha scoraggiato driver, istruttori e pubblico, accorso numeroso al Kartodromo di Gela, già ribattezzato "Pista del Mediterraneo". Diverse le categorie in gara. In mattinata prove libere e poi qualifiche cronometrate. Nel pomeriggio la competizione suddivisa per categorie: classe 60, 60 baby, classe 125, classe 125 Kz. Queste le classifiche finali Classe 60: 1° Nicolò Amato, 2° Marco Pintaudi, 3° Rosario Mezzasalma (miglior tempo in qualifica). Classe 60 baby: 1° Gabriele Russa, 2° Francesco Greca, 3° Cristina Xerra (unica ragazza in pista). Classe 125 Kz: 1° Simone Canfora. Classe 125: 1° Matteo Bagnato, 2° Paride Gnoffo, 3° Gabriele Gallo.

A fine giornata Fabrizio Parisi e Luca Maganuco, nel rinato podio, hanno premiato i driver vincitori alla presenza dell’istruttore della Scuola karting Alessandro La Licata. Gli interventi di qualificazione non sono finiti. Prestissimo la pista sarà illuminata. Occasione ghiotta sia per consentire agli appassionati di kart e moto di poter gareggiare e divertirsi durante la serate estive, ma per aprire la pista a chiunque col noleggio dei migliori kart Sodi 390.



Al Kartodromo internazionale di Gela si sono accesi i motori per i giovanissimi piloti che hanno preso parte al primo trofeo "Summer kart time". Mini piloti arrivati sia da Gela che da Caltanissetta ed Enna. La prima tappa si era svolta il 9 luglio al circuito Gilles Villeneuve di Pergusa gestito da Alessandro Maio. È il primo trofeo ufficiale che si svolge nella pista di contrada Zai dopo l'affidamento attraverso un bando pubblico del Libero Consorzio di Caltanissetta alla società Finmedia, già editrice del Quotidiano di Gela. Dopo 9 anni i motori tornano a rombare grazie alla riqualificazione di una struttura che vanta una delle piste più interessanti del Sud Italia per estensione e aree tematiche dedicate. Il caldo non ha scoraggiato driver, istruttori e pubblico, accorso numeroso al Kartodromo di Gela, già ribattezzato "Pista del Mediterraneo". Diverse le categorie in gara. In mattinata prove libere e poi qualifiche cronometrate. Nel pomeriggio la competizione suddivisa per categorie: classe 60, 60 baby, classe 125, classe 125 Kz. Queste le classifiche finali Classe 60: 1° Nicolò Amato, 2° Marco Pintaudi, 3° Rosario Mezzasalma (miglior tempo in qualifica). Classe 60 baby: 1° Gabriele Russa, 2° Francesco Greca, 3° Cristina Xerra (unica ragazza in pista). Classe 125 Kz: 1° Simone Canfora. Classe 125: 1° Matteo Bagnato, 2° Paride Gnoffo, 3° Gabriele Gallo. A fine giornata Fabrizio Parisi e Luca Maganuco, nel rinato podio, hanno premiato i driver vincitori alla presenza dell'istruttore della Scuola karting Alessandro La Licata. Gli interventi di qualificazione non sono finiti. Prestissimo la pista sarà illuminata. Occasione ghiotta sia per consentire agli appassionati di kart e moto di poter gareggiare e divertirsi durante la serate estive, ma per aprire la pista a chiunque col noleggio dei migliori kart Sodi 390.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare